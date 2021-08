SaariHelvetti määräsi hevikansalle maskipakon – vakivierasta ei haittaa: "Ihan ok, kunhan pääsee festareille"

Hevimusiikin ystävät juhlivat tänä viikonloppuna SaariHelvetissä Tampereen Viikinsaaressa. Järjestäjien mukaan maskipakko on ainoa tapa, jolla tapahtuma voidaan järjestää huonontuneessa koronatilanteessa.

SaariHelvetti-festivaali järjestetään viikonloppuna Tampereen Viikinsaaressa. Tapahtuma tiedotti torstaina sosiaalisessa mediassa, että alueella on tapahtuman ajan maskipakko.

Promoottori Rowan Raffertyn mukaan maskipakko oli viranomaisten edellytys tapahtuman järjestämiselle.

– Jaamme kaikille tapahtumaan saapuville maskit Laukontorilla, ennen kuin he astuvat festivaalialueelle vievään laivaan. Teimme paljon töitä viranomaisten kanssa ja tulimme siihen lopputulokseen, että ainut tapa järjestää tapahtuma on asettaa maskipakko kaikille kävijöille, Rafferty kertoo.

Raffertyn mukaan tapahtuman järjestyksenvalvojat kiertävät alueella muistuttamassa turvallisuusjärjestelyistä ja samalla varmistavat, että maskipakko käytännössä toteutuu. Maskin saa luonnollisesti ottaa pois siksi aikaa, kun syö, juo tai tupakoi.

Järjestäjä toivoo, ettei ketään jouduta poistamaan alueelta sääntöjen rikkomisen vuoksi.

– Yleensä kaikki meillä käyneet henkilöt ovat olleet fiksuja. Viranomaiset ovat suositelleet, että jos joku ei suostu noudattamaan ohjeita ja käyttämään maskia, hänen poistetaan festivaalialueelta. Otamme sen todellakin tosissaan, Rafferty sanoo.

Tapahtuman järjestäjä kertoo, ettei lippuja ole mahdollista palauttaa muuttuneiden turvallisuussääntöjen vuoksi.

– Ymmärrän kyllä, että maskin käyttäminen on hiukan epämukavaa, mutta se oli edellytyksenä tapahtuman järjestämiselle. Meidän on nyt toimittava viranomaisten määräysten mukaan.

Kävijät kiittävät ratkaisua

Helsinkiläisiä Sarra Uittamoa ja Andy Dahlmania ei maskipakko säikäyttänyt.

– Kiva päästä pitkästä aikaa festareille, viimeksi viime kesänä täällä, Andy Dahlman kertoo.

– Festareilla on ollut hyvä tiukka linjaus turvajärjestelyille, joten niille uskaltaa nyt mennä, Sarra Uittamo jatkaa.

He toivovat, että festivaaleilla kävijät noudattaisivat omaehtoisesti maskipakkoa.

Jesse ja Nora Rantanummi saapui SaariHelvetti-festivaaleille kolmatta kertaa. Heidän mukaansa maskipakon asettaminen tapahtuma-alueelle oli hyvä ratkaisu. Kuva: Marko Melto / Yle

Samoilla linjoilla ovat kausalalaiset Nora ja Jesse Rantanummi, jotka ovat SaariHelvetissä nyt kolmatta kertaa.

– Varovaisilla mielin ollaan, mutta se ei estänyt tulemista tänne, sanoo Nora Rantanummi.

Jesse Rantanummi muistuttaa, että maskipakko mahdollisti tapahtuman järjestämisen.

– Mielestäni maskipakko on ihan ok, kunhan pääsee festareille. Mennään viranomaisten säännösten mukaan. Toivon, että joku on miettinyt nämä asiat puolestani.

Pohjoismaiden suurin hiphopfestivaali Blockfest sen sijaan peruttiin tältäkin kesältä. Loppuunmyyty festivaali piti järjestää Tampereella 21.–22. elokuuta. Tapahtuma siirtyy vuoden 2022 kesään.

