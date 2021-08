Tuberkuloosialtistus lahtelaisessa päiväkodissa – kymmenet viedään tutkittavaksi sairaalaan

Nelisenkymmentä henkilöä on altistunut tuberkuloosille lahtelaisessa päiväkodissa. Infektioylilääkäri muistuttaa, että vain pieni osa altistuneista saa tartunnan, ja tartunnan saaneistakin vain jotkut sairastuvat.

Lahdessa Riihelän päiväkodin Uotilankadun toimipisteessä tuberkuloosille on altistunut touko-kesäkuussa 31 lasta sekä 11 päiväkodin työntekijää.

Kaupungin tiedotteen mukaan altistuneet lapset ja päiväkodin työntekijät on selvitetty ja heihin on oltu yhteyksissä. Tilanteesta on myös kerrottu lasten huoltajille ja päiväkodin koko henkilöstölle.

Altistuneet lapset tutkitaan Päijät-Hämeen keskussairaalassa. He voivat kuitenkin olla varhaiskasvatuksessa normaalisti.

Altistuneet työntekijät tutkitaan työterveyshuollossa, ja he voivat olla töissä tavalliseen tapaan.

– Tuberkuloosi on lääkehoidolla parannettavissa oleva infektiosairaus, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän infektiolääkäri Marjo Vuorela.

Vuorelan mukaan vain pieni osa tuberkuloosille altistuneista saa tartunnan. Tartunnan saaneista suurin ei koskaan sairastu, jotkut sairastuvat vasta pitkän ajan päästä tartunnan saamisesta. Myös riski tuberkuloosin levittämiseen on pieni.

Tuberkuloosi on mykobakteerin aiheuttama sairaus, joka ilmenee yleensä keuhkoinfektiona. Se tarttuu ilman välityksellä, mutta ei esineistä, leluista kirjoista tai käsistä.

Tuberkuloosin tarttumiseen vaaditaan usein pitkäaikainen ja läheinen kontakti sairastuneen tartuttavan henkilön kanssa.

Riihelän päiväkoti toimii kahdessa toimipisteessä, Uotilankadulla sekä esiopetusryhmät Kasakkamäen koulun tiloissa. Varhaiskasvatuspaikkoja päiväkodissa on yhteensä 139 ja työntekijöitä kolmisenkymmentä.