Koronatilanne on pysäyttänyt Riihimäen vankilan toiminnan – poistumisluparajoitukset jatkuvat vielä kaksi viikkoa

Riihimäen vankilassa on yli 200 vankipaikkaa. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Alkuviikosta todetun koronatartunnan ja altistumisten takia Riihimäen vankilassa on perjantaina testattu koko vankilan henkilökunta. Vankien seulontatestaukset tehdään alkuviikosta. Rikosseuraamuslaitos seuraa tautitilanteen kehittymistä.

Rii­hi­mäen van­ki­las­sa to­det­tiin al­ku­vii­kos­ta yksi ko­ro­na­tar­tun­ta, jo­hon on liit­ty­nyt al­tis­tu­mi­sia. Vankilassa on todettu yksi jat­ko­tar­tun­ta ja van­ke­ja sekä hen­ki­lö­kun­taa on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Koronatilanteen takia van­ki­lan toi­min­to­ja on keskeytetty ja pois­tu­mis­lu­pa­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 20. elokuuta asti, kerrotaan Rikosseuraamuslaitoksen tiedotteessa.

Riihimäen vankilan toimintojen keskeytys on tarpeen laitosturvallisuuden ja terveysturvallisuuden takaamiseksi. Rajoitustoimilla vähennetään merkittävästi vankien keskinäisiä kontakteja laitoksen sisällä, kunnes seulontatestauksilla on selvitetty, kuinka moni henkilö on mahdollisesti saanut koronavirustartunnan.

Seulontatestauksia koko vankilan väelle

Jatkotartunnan vuoksi on mahdollista, että koronaviruksen leviäminen on laajempaa, joten Riihimäen vankilassa järjestetään laaja seulontatestaus sekä vangeille että henkilöstölle.

Koko henkilöstö on testattu perjantaina mahdollisimman laajasti yhteistyössä kaupungin ja Mehiläisen kanssa. Massaseulonnalla saadaan tietoa laitoksen kokonaistilanteesta ja myös muut mahdolliset tartuntaketjut saadaan kiinni.

Riihimäen vankien seulontakoronanäytteenotot järjestetään 9.–10. elokuuta ja toisen kerran 16.–17. elokuuta.

Kaikissa vankiloissa on tehty valmiussuunnitelmat koronaepidemian varalle.

Rikosseuraamuslaitoksen valmiusryhmä seuraa koronaviruksen tartuntatilannetta aktiivisesti. Tarvittaessa yksiköissä varaudutaan uusiin toimenpiteisiin. Tapaamisten ja poistumislupien rajoittaminen ja keskeyttäminen sekä toimintojen rajoitukset koskevat tällä hetkellä useita vankiloita eri puolilla Suomea.