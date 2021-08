"Sota on edennyt kuolettavampaan ja tuhoisampaan vaiheeseen" – Taliban valtasi ensimmäisen maakuntapääkaupungin Afganistanissa

Ääriliike Taliban jatkaa etenemistään kaikkialla Afganistanissa. Perjantaina taisteluissa koettiin merkittävä uusi vaihe, kun Talibanin joukot valtasivat ensimmäisen maakuntapääkaupungin.

Luoteisen Nimrozin maakunnan suurin kaupunki Zaranj jäi Talibanin haltuun, kun ääriliikettä vastaan taisteleva Afganistanin armeija ei paikallisviranomaisten mukaan onnistunut lähettämään apujoukkoja.

Maakuntapääkaupunkien valtaaminen on ollut keskeinen tavoite Talibanille. Liike on jo viikkojen ajan havitellut Zaranjin valtaamista, joka on vilkas kaupunki lähellä Iranin rajaa. Tällä hetkellä Taliban on pääsemässä niskan päälle myös läntisessä Heratissa ja eteläisessä Lashkar Gahissa.

Perjantaina Talibanin taistelijat onnistuivat myös salamurhaamaan Afganistanin korkeimman viestintävirkamiehen Dawa Khan Menapalin pääkaupungissa Kabulissa perjantairukousten aikaan. Talibanin mukaan salamurha oli kosto armeijan tekemistä ilmaiskuista.

Taistelut Afganistanissa ovat kiihtyneet toukokuusta lähtien, jolloin Yhdysvallat ja sen liittolaiset alkoivat vetäytyä maasta 20 vuoden jälkeen. Taliban näki tässä mahdollisuutensa vallata maa takaisin länsiliittouman tukemalta horjuvalta hallinnolta.

Taliban hallitsi Afganistania vuosina 1996–2001, kunnes länsiliittouma syrjäytti liikkeen.

"Sovinto on sitä vaikeampaa, mitä enemmän verta vuodatetaan"

Yli tuhat siviiliä on kuollut kuluneen kuukauden aikana taisteluissa Talibanin ja hallituksen joukkojen välillä.

– Sota on edennyt uuteen, kuolettavampaan ja tuhoisampaan vaiheeseen, sanoi Afganistanin-erikoislähettiläs Deborah Lyons YK:n turvallisuusneuvostolle perjantaina.

Hän syytti Talibania hyökkäysten kohdistamisesta asutusalueille, jossa siviiliuhrit ovat todennäköisiä. Taliban ja hallitus ovat käyneet neuvotteluja Qatarissa viime vuodesta asti, mutta neuvottelut eivät ole edenneet.

– Osapuoli, joka on aidosti valmis neuvotteluratkaisuun, ei riskeeraisi näin paljon siviiliuhreja. He tietäisivät, että sovinnonteosta tulee sitä vaikeampaa, mitä enemmän verta vuodatetaan, Lyons sanoi.

Afganistanin YK-lähettiläs Ghulam Isaczai pyysi turvallisuusneuvostoa puuttumaan pikimmiten tilanteeseen. Jäsenmaiden edustajien puheenvuorot päivän kokouksessa olivat synkkiä ja painokkaita.

– On selvää, että Afganistanin tilanteeseen ei ole sotilaallista ratkaisua. Mutta neuvottelujen junnatessa maan ajautuminen täysimittaiseen ja pitkäkestoiseen sisällissotaan on todellinen mahdollisuus, sanoi Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzia.

Yhdysvaltoja edustanut diplomaatti Jeffrey DeLaurentis vaati Talibania lopettamaan hyökkäykset ja etsimään poliittista ratkaisua.

– Talibanin täytyy kuulla kansainväliseltä yhteisöltä, että me emme aio hyväksyä Afganistanin sotilaallista valtausta emmekä Talibanin islamilaisen emiraatin paluuta, hän sanoi.

