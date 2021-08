Yhdysvalloissa ensimmäiset kongressitalon mellakoitsijoista tunnustivat – syytteenä virkavallan väkivaltainen vastustaminen

Viime loppiaisena tapahtuneesta hyökkäyksestä Yhdysvaltain kongressitaloon on syytettynä yli 570 henkilöä. Kaksi mellakoitsijaa on nyt tunnustanut syyllisyytensä raskaisiin syytteisiin oikeudessa.

Yhdysvalloissa kaksi loppiaisen kongressitalohyökkäykseen osallistunutta mellakoitsijaa on ensi kertaa tunnustanut oikeudessa syyllistyneensä virkavallan väkivaltaiseen vastustamiseen. Rikoksensa tunnusti 44-vuotias Scott Fairlamb, joka on Yhdysvaltain salaisen palvelun agentin veli ja entinen taistelulajiottelija. Hänet nähtiin mellakasta kuvatuilla videoilla heiluttamassa pamppua ja estämässä poliisin liikkumista. Hän myös huusi toisia mellakoitsijoita viemään poliisilta näiden aseet ja hyökkäämään kongressiin.

Virkavallan väkivaltaisen vastustamisen ohella Fairlamb tunnusti myös kongressin toiminnan estämisen. Muista syytteistä luovuttiin. Hänen tuomionsa luetaan syyskuun lopulla. Fairlambin on arvioitu etukäteen joutuvan todennäköisesti vankilaan reiluksi neljäksi vuodeksi, joskin lain sallima enimmäisrangaistus olisi jopa 20 vuotta.

Poliisin väkivaltaisen vastustamisen tunnusti myös 28-vuotias Devlyn Thompson, joka nähtiin muun muassa heittelemässä esineitä poliiseja kohti mellakassa. Thompson oli mukana joukossa, joka anasti mellakkapoliiseilta näiden kilpiä. Thompsonin vankeustuomion pituuden arvellaan olevan samaa luokkaa Fairlambin kanssa.

Video kertoo tapahtumakulun Capitolilla - näin turvakamera, poliisikamera ja mielenosoittajia seuranneet kuvaajat tallensivat kongressin valtausta 6.1.2021

Yli 570 syytettyjen penkillä

Yhdysvaltain silloisen presidentin Donald Trumpin kannattajat ryntäsivät poliisilinjojen läpi maan kongressin rakennukseen Capitoliin 6. tammikuuta estääkseen Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen. Trumpia vastaan nostettiin tapahtuneen jälkeen hänen kautensa toinen virkasyyte, koska hänen katsottiin yllyttäneen kannattajiaan kapinaan. Virkasyyte kaatui senaatissa, jossa se ei saanut taaksensa vaadittua kahden kolmanneksen enemmistöä.

Yhteensä yli 570 ihmistä vastaan on tähän mennessä nostettu syyte tammikuun alun tapahtumista, mutta vasta kourallinen näistä on edennyt oikeudenkäynteihin ja syyteneuvotteluihin. Useimpia syytetään ainoastaan luvattomasta tunkeutumisesta kongressirakennukseen, mutta yli 170 ihmistä vastaan on nostettu raskaampia syytteitä virkavallan väkivaltaisesta vastustamisesta ja rikollisesta salaliitosta.

