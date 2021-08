15-vuotias Valtteri Sonninen otti koronarokotteen ruokamarketissa Iisalmessa – Ylä-Savossa walk in -rokotuspäivät ovat olleet huippusuosittuja

Koronarokotteen ilman ajanvarausta on Ylä-Savossa ottanut jo sadat ihmiset. Koronarokotteen on voinut käydä ottamassa walk in -tapahtumissa esimerkiksi Kiuruvedellä ja Iisalmessa. Tänään tapahtuma järjestettiin iisalmelaisessa ruokamarketissa.

Iisalmelaiselle Valtteri Sonniselle koronarokotteen ottaminen oli itsestäänselvää. Kavereiden kanssa hän ei ole asiasta keskustellut. Kuva: Ylä-Savon sote kuntayhtymä.