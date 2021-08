Laura Matikaisen työt hoituvat Pihtiputaalta Belgiaan – monipaikkaisuus vaatii itsekuria ja tasapainoa

Laura Matikainen asuu Belgian Antwerpenissä, mutta kesällä hän suuntaa perheensä kanssa Pihtiputaan Löytänän kylälle. Eikä tarvitse edes olla loma, sillä työt hoituvat netin välityksellä hyvin Belgiaan.

Viimeistään koronan aikaan maailma on herännyt etätöiden ja monipaikkaisuuden mahdollisuuksiin. Yli miljoona suomalaista on tehnyt viimeisen vuoden aikana etätöitä ja useista valtion viroista pyritään tekemään monipaikkaisia.

Matikaisen työ on graafista suunnittelua ja animointia, joka hoituu joka tapauksessa pääosin digitaalisesti, joten monipaikkaisuus ja etätyö ei ole este.

– Onhan siinä haastetta, kun pitää tietokone ja muu laitteisto tuoda tänne, mutta haluan yleensäkin pitää työni joustavana ja liikkuvana, joten paljon ei tarvitse mukaan ottaa, Matikainen sanoo.

Matikainen tekee työkseen animointia ja videografiikkaa muun muassa musiikkivideoihin ja mainoksiin. Vaikka asiakkaiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, ei sen tarvitse tapahtua fyysisissä tapaamisissa.

– Asiakkaat ovat Euroopasta, Australiasta tai vaikka Japanista. Asioita voi hoitaa esimerkiksi videopuheluiden kautta, eikä meidän tarvitse olla samassa paikassa.

Myös Matikaisen mies Bart Dijckmans työskentelee Löytänän kylältä etänä. Dijckmans on todennut, että erilaisessa uudessa ympäristössä työskenteleminen inspiroi luovan alan ammattilaista, mutta kiintoisassa ympäristössä vaaditaan myös itsekuria.

– Uusi ympäristö tekee työstä mielekkäämpää, mutta täällä on paljon muutakin tekemistä. Kun pitäisi tehdä töitä, välillä on vaikea olla tekemättä vaikka keskeneräistä remonttia, Dijckmans toteaa.

Matikainenkin tunnustaa, että oman työpisteen perustaminen on aina oma haasteensa. Se on myös tärkeää, jotta työn ja vapaa-ajan välillä on selvä ero.

– Tasapaino on löytynyt. Aiomme tulevaisuudessakin viettää kesät täällä. Uskoisin, että ajan kanssa monipaikkaisuus vaan helpottuu ja tulee selkeämmäksi.

