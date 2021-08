Tampereella juhlitaan sunnuntaina raitiovaunuliikenteen käynnistymistä – muistatko vielä nämä ratikan värikkäät vaiheet?

15-vuotias Valtteri Sonninen otti ko­ro­na­ro­kot­teen ruo­ka­mar­ke­tis­sa Iisalmessa – Ylä-Savossa walk in -ro­ko­tus­päi­vät ovat olleet huip­pusuo­sit­tu­ja

Ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajanvarausta on Ylä-Savossa ottanut jo sadat ihmiset. Ko­ro­na­ro­kot­teen on voinut käydä ottamassa walk in -tapahtumissa esimerkiksi Kiuruvedellä ja Iisalmessa. Tänään tapahtuma järjestettiin ii­sal­me­lai­ses­sa ruo­ka­mar­ke­tis­sa.