Irak on keskeyttänyt lennot Minskiin – siirtolaispaine Liettuan rajalla saattaa helpottaa

Irak on keskeyttänyt matkustajalennot Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin. Lennoilla on tullut Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia, jotka Valko-Venäjä on ohjannut Liettuan rajalle. Liettua on sulkenut rajansa.

Liettuan poliisi vartioi luvattomasti maahan tulleita siirtolaisia Rudininkaissa Liettuassa elokuun alussa. Kuva: Toms Kalnins / EPA