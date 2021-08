Ravintolarajoitukset tiukkenevat suuressa osassa maata – Leviämisvaiheen alueilla anniskelu loppuu klo 22

Leviämisvaiheen alueilla ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on sunnuntaista eteenpäin käytössä vain puolet asiakaspaikoista myös ulkotiloissa.

Sunnuntaista alkaen voimassa on uusia ravintolarajoituksia huonontuneen koronavirustilanteen vuoksi. Leviämisvaiheen alueilla anniskelu loppuu klo 22 ja kiihtymisvaiheen alueilla klo 24.

Leviämisvaiheen alueita ovat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Kymenlaakso sekä pääkaupunkiseutu eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Kiihtymisvaiheen alueita ovat Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Kainuu sekä Uudenmaan maakunta pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta.

Leviämisvaiheen alueilla ravitsemisliikkeet saavat olla auki kello 23:een ja kiihtymisvaiheen alueilla kello yhteen yöllä. Myös Ahvenanmaan maakunnassa ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu vain kello 7–24. Ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5–1.

Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Savon ja Lapin maakunnissa ei ole voimassa erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

Leviämisvaiheessa asiakasmäärää rajoitetaan myös ulkona

Leviämisvaiheen alueen ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on käytössä puolet asiakaspaikoista. Aiemmasta poiketen määräys koskee ravintolan sisätilojen lisäksi myös sen ulkotiloja. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Lisäksi kaikilla asiakkailla on sekä sisä- että ulkotiloissa oltava oma istumapaikkansa pöydän tai vastaavan tason ääressä. Leviämisvaiheen alueilla on myös sisätiloissa niin kutsuttu tanssi- ja karaokekielto, eli asiakkaat ohjataan istumapaikoilleen.

Kiihtymisvaiheessa ulkoterassien asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu

Kiihtymisvaiheen alueilla ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa kapasiteetista on käytössä 75 prosenttia. Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Ulkoterasseilla asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myyntiä eivätkä huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

