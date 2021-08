Uuden lastensairaalan teho-osastolta on siirretty potilaita muualle työntekijäpulan vuoksi – linjajohtaja: "Tilanne on tiukka"

Potilaita on jouduttu siirtämään siksi, että teho-osaston erityisosaamista vaativa hoito on pystytty takaamaan sitä tarvitseville. HUSin lastenkirurgian linjajohtaja Jukka Salmisen mukaan tilanne on poikkeuksellinen.

Helsingin Meilahdessa sijaitsevaan Uuteen lastensairaalaan on keskitetty valtakunnallisesti lasten sydänkirurgiaan ja elinsiirtoihin liittyvä tehohoito. Kuva: Silja Viitala / Yle