Vuoden tärkein ilmastoraportti julki tänään

Tuleva kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti on merkittävä, sillä se on tähän mennessä kattavin selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäri maailmaa.

Raportti kokoaa luonnotieteellisen ilmastonmuutoksesta kerätyn tutkimustiedon yhteen ja arvioi tulevaa koko maapalloa koskevaa ilmastokehitystä.

Kuva: Eemil Friman / Yle, IPCC-raportti

Tulevaisuudessa maapallon keskilämpötilan ennustetaan edelleen jatkavan nousuaan. Kasvihuonekaasujen päästöjä leikkaamalla lämpenemistä voidaan aikaa myöten hidastaa. Jotta maapallon keskimääräinen lämpeneminen voitaisiin rajoittaa 1,5 asteeseen, on ilmastopaneelin mukaan hiilineutraaliuden saavuttaminen vuosisadan puoliväliin mennessä keskeistä.

Kuva: Eemil Friman / Yle, IPCC-raportti

Kansainvälinen ilmastopaneeli on julkaissut raportteja vuodesta 1990 alkaen. Ilmastopaneeli on YK:n alainen tiedeyhteisö, jossa on 195 jäsentä. Laajat raportit toimivat kansainvälisen ilmastopolitiikan pohjana.

Nyt julkaistava raportti on kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n kuudennen, vaiheittain julkaistavan arviointiraportin ensimmäinen osa. Osaraportti käsittelee ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä pohjaa uusimman tiedon valossa. tämän ja ensi vuoden aikana raportista julkaistaan vielä kolme muuta osaa. Edellinen versio samasta osaraportista on julkaistu vuonna 2013.

