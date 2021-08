Odottavia äitejä sairaalassa deltavariantin takia – myös ennenaikaisia sektioita tehty

Uuden las­ten­sai­raa­lan teho-osas­tol­ta on siirretty potilaita muualle työn­te­ki­jä­pu­lan vuoksi – linjajohtaja: "Tilanne on tiukka"

Potilaita on jouduttu siirtämään siksi, että teho-osaston eri­tyis­osaa­mis­ta vaativa hoito on pystytty takaamaan sitä tar­vit­se­vil­le. HUSin las­ten­ki­rur­gian linjajohtaja Jukka Salmisen mukaan tilanne on poik­keuk­sel­li­nen.