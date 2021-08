Venäläiskanavat: Navalnyin tukija ja aktivisti Ljubov Sobol on lähtenyt Venäjältä

Sobol sai tällä viikolla 1,5 vuoden tuomion koronamääräysten rikkomisesta. Hän ei joutunut vankilaan, mutta hänen liikkumistaan rajoitettiin ankarasti.

Sobol on vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin tukija ja työskennellyt juristina Navalnyin korruptiota vastustavassa FBK-järjestössä. Kuva: /All Over Press