Kreikassa sammutuskone teki pakkolaskun, Evian saarelta evakuoitu tuhansia – ilmasta kuvattuna palo jätti vuoren rinteille hiiltyneitä runkoja

Maastopaloa sammuttanut lentokone on tehnyt pakkolaskun Kreikassa, mutta kukaan ei loukkaantunut, kertovat viranomaiset AFP:lle.

Lentokone oli auttanut palojen sammutuksessa Jooniansaarten saariryhmään kuuluvalla Zákynthosin saarella Länsi-Kreikassa.

Kone oli sammuttamassa saarella ollutta pienikokoista paloa, kertoi poliisi Reutersin mukaan. Pakkolaskun syytä ei tiedetä.

Lentäjä oli saanut apua alueella olleilta palomiehiltä, kertoo uutistoimisto ANSA.

Kreikan Evian saarilla on yritetty toista päivää sammuttaa laajalle levinneitä maastopaloja. Saarella sadat ovat paenneet kodeistaan.

Evialla tulta on yrittänyt sammuttaa yhteensä 17 lentokonetta ja helikopteria. Sammuttajia on noin useita satoja ja sammutuksessa on ollut apuna kymmeniä ajoneuvoja. Mukana on myös sammuttajia Romaniasta ja Ukrainasta.

Saarelta evakuoitiin perjantaina ainakin 1 000 matkailijaa, ja viikonlopun aikana on evakuoitu useita satoja.

Maastopalot ovat roihunneet Kreikassa kuudetta päivää.

Turkki ja Kreikka ovat taistelleet maastopalojen sammuttamiseksi yhteensä lähes kaksi viikkoa. Alueella kova tuuli ja kuumuus ovat pahentaneet tilannetta. Asiantuntijoiden mukaan paloilla on yhteys ilmastonmuutokseen.

Kreikassa on kuollut kaksi ihmistä ja Turkissa kahdeksan.