Dixie-maastopalo tuhosi historiallisen Greenvillen kaupungin – Yli 8 500 palomiestä taistelee 39 maastopaloa vastaan Kaliforniassa

Yhdysvalloissa Kalifornian pohjoisosassa riehuva Dixie-maastopalo on jo osavaltion historian toiseksi laajin, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Liekkejä vastaan taistelee tällä hetkellä yli 5 000 ihmistä.

Tällä hetkellä Yhdysvaltoja polttavista maastopaloista Dixie on kaikista suurin. Kalifornian metsä- ja palontorjuntaviraston Cal Firen mukaan osavaltiossa yhteensä yli 8 500 palokunnan edustajaa taistelee 39 maastopaloa vastaan, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Tuli on tuhonnut lähes 190 000 hehtaaria maastoa, mikä on pinta-alaltaan laajempi kuin Yhdysvaltojen toiseksi suurimman kaupungin Los Angelesin pinta-ala. Viranomaisten mukaan kolme ihmistä on kateissa paloalueella ja tuhannet ovat paenneet liekkejä kodeistaan.

Pelastushenkilöstön arvion mukaan heinäkuun puolivälissä alkaneen palon sammuttamisessa kestää vielä ainakin kaksi viikkoa. Aiempaa heikommat tuulet ja korkeampi ilman kosteus ovat helpottaneet hieman sammutustöitä, mutta lähipäiville on ennustettu lähes 40 asteen lämpötiloja.

Sankka savu on vaikeuttanut palomiesten toimintaa, sillä joillekin alueille on ollut hyvin vaarallista ajaa savun keskellä. Lisäksi jyrkkä ja mäkinen maasto vaikeuttaa toimintaa.

"Ilmastonmuutoksella osansa näissä paloissa"

Dixie on tuhonnut kultaryntäyksen ajalta periytyneen historiallisen Greenvillen sekä Canyondamin pikkukaupungit. Tuhansia asukkaita on kehotettu jättämään kotinsa.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom vieraili Greenvillessä lauantaina. Hän kertoi olevansa syvästi kiitollinen liekkejä vastaan taisteleville palomiehille ja pelastushenkilökunnalle. Newsom sanoi, että viranomaisten tulisi osoittaa enemmän resursseja palojen ehkäisemiseksi.

– Kuivuus on entistä kuivempaa ja on kuumempaa kuin koskaan aiemmin ... meidän on syytä tiedostaa, että ilmastonmuutoksella on osansa näissä paloissa, Newsom lisäsi.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom vieraili lauantaina tulipalossa tuhoutuneessa Greenvillen kaupungissa. Kuva: Christian Monterrosa / EPA

Myös tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos lisää kuivuutta Yhdysvaltain länsiosissa, mikä tekee maastopaloista vuosi vuodelta pahempia.

Kalifornian osavaltion kahdeksan pahinta maastopaloa on tapahtunut viimeisen neljän vuoden aikana.

Alustavien arvioiden perusteella maastopalo sai alkunsa, kun kaatuva puu katkaisi paikallisen sähköyhtiön voimajohdon.

Heinäkuun lopussa Kaliforniassa oli palanut jo yli 250 prosenttia enemmän maastoa kuin viime vuonna, joka taas oli maastopalojen tuhoisin vuosi Kaliforniassa osavaltion nykyhistoriassa.