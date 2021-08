Yrittäjä haluaa laittaa pisteen kovan onnen risteilyalukselleen ja aikoo nyt luopua siitä: "On haikeaa"

Tällä hetkellä Charlotte-laiva on ankkuroituna Lappeenrannan satamaan.

Tällä hetkellä Charlotte-laiva on ankkuroituna Lappeenrannan satamaan. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Epäonnisesta, useita vuosia kestäneestä Venäjän-matkastaan tunnettu Charlotte-risteilyalus on myynnissä.

Matkailuyrittäjä Jarmo Ahonen kertoo harkitsevansa aluksen myyntiä, koska sen ruoriin tarvittaisiin hänen mukaansa nuorempi yrittäjä.

– Haluaisin jatkaa, mutta joskus tulee rajat vastaan. Minulla on myös matkatoimisto, ja kun koronatilanne joskus helpottaa, minun pitäisi ajaa linja-autoa ja Charlottea yhtä aikaa. Se on vähän ongelmallista, Ahonen sanoo.

Matkailuyrittäjä Jarmo Ahonen pyörittää tilausliikenne- ja risteilytoimintaa. Arkistokuva. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Vuosien takavarikko Venäjällä

Charlotte muistetaan yli kolme vuotta kestäneestä jupakasta, jonka ajan alus oli Venäjän tulliviranomaisten takavarikoimana Viipurin tullissa.

Tässä kuvassa Charlotte on toukokuussa 2018 takavarikoituna Viipurissa. Kuva: Kari Kosonen /Yle

Tapahtumaketju sai alkunsa aluksen Viipurinlahdella tekemästä risteilystä. Reilu viikko risteilyn jälkeen Venäjän viranomaiset takavarikoivat laivan.

Viranomaiset syyttivät yrittäjä Jarmo Ahosta muun muassa alkoholin luvattomasta myynnistä, kabotaasisääntöjen rikkomisesta eli luvattoman risteilyliikenteen harjoittamisesta toisen valtion alueella ja turistien luvattomasta kuljettamisesta Venäjän saaristossa.

Venäjän tulli vaati Ahoselta seitsemää miljoonaa ruplaa eli noin 100 000 euroa kabotaasisääntöjen rikkomisesta.

Aluksen ympärillä käytiin pitkiä oikeustaisteluja. Venäläinen oikeus asettui kiistassa kaikissa asteissa Ahosen puolelle, ja lopulta sakot pienenivät 20 euroon.

Viimein syyskuussa 2020 Ahonen pääsi Charlotten kanssa takaisin Suomeen.

Charlotte-alus palasi kolmen vuoden takavarikosta Suomeen Lappeenrannan Nuijamaalle syyskuussa 2020. Arkistokuva. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Yrittäjä myöntää, että aluksen kanssa kohdatuilla vaikeuksilla on vaikutuksensa myyntiaikeisiin.

– Haikeaa se luopuminen on, Jarmo Ahonen toteaa.

Ei suurta kysyntää

Alus on ollut nyt myynnissä noin viikon ajan. Ainakaan toistaiseksi kiinnostus ei ole ollut kovin suurta.

– Aika vähänlaisesti on tullut kyselyitä. Charlotte voi mennä tai olla menemättä kaupaksi. Mikään kiire ei ole, vaan alus voi olla myynnissä vielä ensi vuonna tai sitä seuraavanakin vuonna, Jarmo Ahonen sanoo.

Ahonen ei täysin tyrmää ajatusta uuden aluksen ostamisesta tulevaisuudessa, jos hän lopulta luopuu Charlottesta.

– Koskaan ei kannata sanoa ei koskaan, mutta vedetään nyt ainakin vähän aikaa henkeä, Ahonen sanoo.

Korona kiusana

Koronatilanne on iskenyt myös Jarmo Ahosen liiketoimintaan. Linja-autojen tilausliikennettä ei ole käytännössä ollenkaan.

– Kyllä se aika nihkeää on. Matkatoimisto on kiinni, ja se avataan sitten, kun kysyntä lähtee kasvuun. Aika näyttää, mitä tehdään. Valmius on aloittaa toiminta milloin tahansa, mutta aika ei tartuntalukujen valossa ole kovin suotuisa, Ahonen sanoo.

Charlottella sen sijaan on Jarmo Ahosen mukaan riittänyt risteilyjä läpi kesän. Esimerkiksi ensi viikolla tiedossa on matka Savonlinnaan ja Punkaharjulle.

Aiemmin Charlotte risteili Suomenlahdella, nyt Saimaalla. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Ennen Venäjän takavarikkojupakkaa alus teki risteilyjä Suomenlahdella Haminan satamasta käsin. Takavarikon päätyttyä Ahonen halusi kuitenkin minimoida riskit ja palata suorinta tietä Suomeen Saimaan kanavan kautta.

Tällä hetkellä alus on ankkuroituna Lappeenrannan satamaan.

