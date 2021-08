Kouvola haluaa tarkkuutta yhtiöidensä hankintoihin ja niiden dokumentointiin – vesiyhtiön hankintoja jäi kirjaamatta 80 miljoonan edestä

Kouvolan Vesi on yksi Kouvolan kaupungin tytäryhtiöistä.

Kouvolan Vesi on yksi Kouvolan kaupungin tytäryhtiöistä. Kuva: Antro Valo / Yle

Kouvolan kaupunki ohjeistaa kaikkia tytäryhtiöitään hankintojen tekemisessä.

Kaupungin vesiyhtiössä keväällä teetetty erityistilintarkastus paljasti puutteita Kouvolan Veden tekemien hankintojen kilpailutuksessa ja dokumentoinnissa.

Kouvolan Vesi Oy:n ylimääräisen erityistilintarkastuksen korjattu ja täydennetty raportti on nyt valmistunut, ja kaupunginhallitus käsitteli sitä maanantaina valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessaan.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka esitti kaupunginhallitukselle, että kaupungin kaikkia kahdeksaa tytäryhtiötä ohjeistettaisiin nyt siten, että hankintojen dokumentointiin on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota.

Lisäksi hallitusten jäsenten hankintalain tuntemusta lisätään tarvittaessa koulutuksin.

Kaupunginhallitus hyväksyi Toikan esityksen.

Hankinnat puutteellisia

Kouvolan vesiyhtiötä koskeva ylimääräinen erityistilintarkastus käynnistettiin helmikuussa. Vesiyhtiö pyysi itselleen tilintarkastusta yhtiön ympärillä velloneen vyyhdin vuoksi.

Yhtiön toiminnasta löytyi tarkastuksessa lukuisia puutteita. Sen mukaan kaupungin vesiyhtiö ei muun muassa ole noudattanut omaa hankintaohjettaan tekemissään hankinnoissa. Hankintaohjetta ei myöskään ole hyväksytty yhtiön hallituksessa.

Tilintarkastusyhtiön karkean arvion mukaan Kouvolan Veden hankintaluettelosta vuosilta 2015–2020 puuttui tehtyjä hankintoja 80 miljoonan euron edestä.

Kaupunki pyysi kuitenkin kesäkuussa Talveaa vielä täydentämään ja korjaamaan laatimaansa raporttia, koska edellinen raportti sisälsi kaupungin mielestä puutteita.

Iso linja ei muuttunut

Päivitettyyn raporttiin on pääasiassa täsmennetty ja tarkennettu jo aikaisemmin esillä olleita asioita.

– Iso linja ei muuttunut, Talvean toimitusjohtaja Marko Paasovaara sanoo.

Suurimmat puutteet koskevat hankintojen tekemistä, dokumentointia ja hankinta- ja kilpailutusasiakirjojen säilyttämistä.

Raportissa Talvea toteaa, että konsernivalvonta sekä yhtiön sisäinen valvonta eivät ole olleet riittävän tehokkaita havaitsemaan hankintoihin liittyviä puutteita.

Talvean mukaan yhtiölle on koitunut lähinnä mainehaittaa siitä, että sen sisäisessä valvonnassa on ollut puutteita. Lisäksi entisen toimitusjohtajan autoedun käsittelystä on aiheutunut yhtiölle noin 25 000 euron vahinko.

Pöytäkirjat olisi pitänyt luovuttaa

Kaupunginhallitus pyysi Talveaa ottamaan päivitetyssä raportissa kantaa erityisesti uudeksi hallituksen jäseneksi valitun henkilöntiedonsaantioikeuden osalta.

Kouvolan veden ympärillä vellova vyyhti sai alkunsa yhtiön edellisen toimitusjohtajan erottamisesta ja uuden toimitusjohtajan valintaprosessista. Niiden seurauksena Timo Nyberg (sd.) erosi Kouvolan Veden hallituksesta ja tilalle valittiin Anssi Tähtinen (sd.).

Kun Tähtisen valinta oli vahvistettu yhtiökokouksessa, hän pyysi nähtäväkseen yhtiön vanhoja pöytäkirjoja. Niitä ei kuitenkaan luovutettu hänelle, ja Tähtinen teki asiasta poliisille rikosilmoituksen.

Talvean mukaan osakeyhtiölain mukaisesti pöytäkirjat olisi pitänyt luovuttaa uudelle hallituksen jäsenelle. Hallituksen jäsenet eivät voi olla keskenään eriarvoisessa asemassa tehtäväänsä hoitaessaan.

Yleinen päätös siitä, että pöytäkirjoja ei hallituksen uusille jäsenille annettaisi, on Talvean käsityksen mukaan yhtiöoikeudellisesti kestämätön ratkaisu. Talvean mukaan toimet yhtiökokouksen koollekutsumiseksi olisi pitänyt aloittaa välittömästi, mikäli pöytäkirjat päätettiin uudelta hallituksen jäseneltä salata.

Uudessa korjatussa raportissa Talvea on selvittänyt myös muun muassa yhtiön matkustuskäytäntöjä. Raportin mukaan yhtiön matkustuskäytännöt eivät ole rikkoneet lakia. Talvean mukaan myös matkakustannusten korvaaminen yhtiössä on noudattanut verohallinnon ohjeistusta.

Talvea on täydentänyt raporttiaan myös siltä osin, että sen mukaan säästövapaat on käsitelty yhtiössä asianmukaisesti, eikä lakia ole rikottu. Myös entisen toimitusjohtajan saamia palkankorotuksia voidaan pitää asiallisina ja johtajasopimuksen mukaisina.

Myöskään entisen toimitusjohtajan erottamisessa ei ole Talvean tarkastuksen mukaan rikottu lakia.

Raporttiin on myös täydennetty tieto siitä, että kummallekaan yhtiön hallitukselle ei ole maksettu enempää kokouspalkkioita kuin pöytäkirjojen perusteella voitaisiin maksaa. Talvea toteaa myös, että hallituksen pöytäkirjoissa havaitut muotovirheet ja puutteet eivät viittaa osakeyhtiölain vastaiseen toimintaan.

Talvean mukaan pöytäkirjojen dokumentointi on mennyt parempaan suuntaan vuoden 2020 lopulla.

Tytäryhtiöille tukku ohjeita

Kaupunginjohtaja Marita Toikka esitti uuden raportin pohjalta, että kaupungin kaikkien tytäryhtiöiden tulee varmistaa, että hankintoja koskevat käytännöt ja hankintaohjeistus ovat ajan tasalla. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupungilla on Kouvolan Veden lisäksi seitsemän muuta tytäryhtiötä. Niitä ovat KSS Energia, Kouvola Innovation, Kouvolan Asunnot, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutuskeskus, Kaakkois-Suomen Tieto, Kouvolan Teatteri ja Kouvolan Ammattiopisto.

Niiden tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota hankintojen dokumentointiin ja kaikki hankinnat tulisi todentaa sähköisellä hankintajärjestelmällä.

Lisäksi tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten pitää tuntea hankintalaki riittävän hyvin. Tarvittaessa hallitusten jäsenille voitaisiin järjestää koulutusta.

Lisäksi jatkossa, jos yhtiön hallitusten jäsenten kesken havaitaan epäluottamusta, kutsuu yhtiön hallitus tai elinvoimajaosto yhtiökokouksen koolle välittömästi.

Myös yhtiöiden toimitusjohtajien lomapäivistä sekä johtajasopimukseen kuuluvista asioista, kuten palkanmuutoksista pitää jatkossa pitää tarkempaa kirjaa, ja saattaa ne hallitukselle tiedoksi.

