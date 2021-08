Matti Sallinen, 83, on jatkanut yrittäjänä vuosikymmenen kauemmin kuin toivoi – lähes joka toinen pienyritys ei löydä uutta omistajaa

83-vuotias Matti Sallinen on ajanut kauppa-autoa jo puoli vuosisataa. Mies on kauan toivonut löytävänsä yritykselleen jatkajan.

Suomalaisilla pienyrityksillä on vaikeuksia löytää toiminnalleen jatkajaa. Lähes joka toinen ei saa omistajanvaihdosta toteutettua. Outokumpulainen Matti Sallinen on etsinyt yritykselleen uutta vetäjää jo kymmenkunta vuotta.

Ylös sängystä ennen kukonlaulua. Henkilöauto käyntiin ja kohti kaupunkia. Perillä auto täyteen leivonnaisia, sen jälkeen paluumatkalle. Kotipihassa tavarat isompaan kulkupeliin ja sitten liikkeelle.

Näin ovat alkaneet myymäläautoilija Matti Sallisen 10–12-tuntiset työpäivät jo 30 vuoden ajan. Ja alkavat yhä, vaikka miehellä on ikää 83 vuotta.

Puoli vuosisataa kauppa-autoyrittäjänä toiminut Sallinen on yrittänyt myydä liiketoimintaansa jo pitkään, tuloksetta.

– Ainakin kymmenkunta vuotta on firma ollut myynnissä. Monta kiinnostunutta on ollut, koska yritys on kannattava, outokumpulainen Sallinen kertoo.

Sallinen uskoo, että työn vaatimukset ja sitovuus ovat estäneet omistajanvaihdoksen.

– Tässä pitää osata asiakaspalvelu, tilausten hallinta, auton kuljettaminen ja myös sen huolto. Eräs mies, jonka kanssa neuvottelin, sanoi tämän kuultuaan, ettei hän halua ostaa itselleen lisää työtä.

Sallisen työpäiviin kuuluu paitsi kauppa-auton kuljettamista, myös asiakaspalvelua. Antsu Hakapää (oik.) on Sallisen kanta-asiakkaita. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

"Kaikkien toimialojen ongelma"

Suomen Yrittäjät ry:n arvion mukaan lähes joka toinen pienyritys, joka toivoo uutta omistajaa, ei sitä löydä.

Pienyritykseksi luetaan alle kymmenen henkilöä työllistävä yhtiö. Niitä siirtyy omistajalta toiselle vuosittain noin 3 000 kappaletta.

– Luku perustuu yritysvälittäjien, Finnveran, pankkien ja tutkijoiden arvioon. Viesti yrittäjien suunnalta puolestaan on, että kauppoja tulisi tehdä melkein tuplaten, Suomen Yrittäjien projektipäällikkö Mika Haavisto kertoo.

– Ongelma koskee kaikkia toimialoja. Ja pääasiassa yli 55-vuotiaita yrittäjiä, koska heillä on eniten halua omistajanvaihdoksiin, Haavisto jatkaa.

Matti Sallisen kauppa-auto on Suomen viimeisiä lajissaan. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Haaviston mukaan suurin yksittäinen selitys on, etteivät yrittäjät siirry sanoista tekoihin. Omistajanvaihdoksista haaveillaan, mutta niihin ei lopulta aleta ajoissa.

Haavisto sanoo, että omistajanvaihdosta miettivän tulisikin aivan ensimmäiseksi valmistaa itsensä henkisesti muutokseen.

– Vaikka luopuminen voi tuntua vaikealta, se voi olla järkevä päätös. Kaupantekohetkellä yrityksen pitää toki olla myös hyvässä kunnossa ja hintapyynnön kohtuullinen, Haavisto luettelee.

Yrityskuolemat etenkin maaseudun huoli

Omistajanvaihdosten kiihdyttämiseksi on viime vuosina käynnistetty lukuisia maakunnallisia hankkeita. Suomen Yrittäjät on mukana niistä useimmissa, koska järjestö näkee asian yhteiskunnallisesti merkittäväksi.

Pienyritykset, joilla on omistajanvaihdosvaikeuksia, toimivat usein maaseudulla. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Mika Haaviston mukaan kyse on etenkin ei-kasvukeskusten vetovoimasta ja vireydestä. Jos pienyritys ei löydä uutta omistajaa, se hiipuu ja kuolee – mikä voi pahimmillaan tarkoittaa koko ympäröivän seudun alamäkeä.

– Työtä on vielä jäljellä. Avainasemassa on ostajien ja myyjien yhteen saattaminen sekä yleisen tietoisuuden lisääminen aiheesta. Yritysosto voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi startup-yrityksen perustamiselle, Haavisto sanoo.

Omistajanvaihdokset puhuttavat aika ajoin myös valtakunnanpolitiikassa. Viimeksi asia nousi esille huhtikuun puoliväliriihessä, jonka yhteydessä hallitus linjasi muun muassa Finnveran yrittäjälainan enimmäismäärän korottamisesta.

– Valtiota tarvitaan mukaan jatkossakin. Onnistuneet omistajanvaihdokset varmistavat työpaikat, verotulot ja hyvinvoinnin, Haavisto sanoo.

Outokummun konkari jatkaa vielä hetken

Matti Sallisen myymäläauto ja siihen liittyvä kiinteä kyläkauppa työllistävät yrittäjän lisäksi kaksi osa-aikaista työntekijää. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Myymäläautoilija Matti Sallinen kertoo varautuneensa jo siihen, ettei hänen yritykselleen löydy jatkajaa.

Pitkän linjan yrittäjä aikoo jatkaa töitä vielä kaksi kuukautta, minkä jälkeen jatko on auki. Ensi talvena Sallinen ei aio säännöllisiä reittejään enää ajaa.

– Kuljetan tilauksesta yksittäisiä toimituksia, mutta sen enempään en ryhdy. Katsotaan lumien sulettua, onko yrityksellä uusi omistaja – vai jaksanko tehdä töitä vielä itse. Ei sitä voi tässä iässä koskaan tietää, Sallinen sanoo.

Matti Sallinen on ajanut myymäläautoa Pohjois-Karjalassa jo noin 50 vuotta.

