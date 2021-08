Herätys: Päiväkodit ja koulut alkavat, ilman lupia botoxia antanut yrittäjä vältti käräjät, rajoitusten poisto sujui Englannissa yllättävän hyvin

Varhaiskasvatus ja alakoulu alkavat koronan varjossa

Suomessa on kymmeniä tuhansia lapsia, jotka ovat syntyneet keskellä koronarajoituksia. He ovat tavanneet tavallista vähemmän vieraita ihmisia, mutta nyt pitäisi mennä päiväkotiin, jossa on uusia aikuisia ja paljon tuntemattomia lapsia. Asiantuntija uskoo, että vain vähän muita ihmisiä tavannut lapsi varmasti pärjää päiväkodissa.

Kouluvuosi alkaa lähipäivinä eri puolella Suomea. Yle seuraa alakoululaisten ensimmäistä kouluaamua Karvion kyläkoululla Heinävedellä kello 8.40 alkaen.

Luvitta botoxia piikittänyt yrittäjä vältti oikeudenkäynnin, kun syyte vanheni

Kauneusalan yrittäjän epäiltiin tuoneen Suomeen ilman tarvittavia lupia kahta lääkeainetta. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Syyttäjä vaati kauneusalan yrittäjälle ehdollista vankeutta tai tuntuvia sakkoja lääkerikoksesta ja luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta.

Yrittäjä sai syytteet kahdesta rikokseta, mutta oikeudenkäyntiä ei koskaan tullut. Yle selvitti, mitä tapahtui.

Koronarajoitusten poisto sujui Englannissa sittenkin hyvin

Rajoitusten poisto ei ole tuonut toistaiseksi Britanniaan uutta korona-aaltoa. Kuva: Andy Rain / EPA

Etukäteen koronarajoitusten poistamisen ennakoitiin synkimmissä ennusteissa synnyttävän uuden korona-aallon. Pahimmissa ennusteissa povattiin jopa 200 000 päivittäistä uutta tartuntaa. Todellisuudessa tartuntoja on alle 30 000 ja varsinkin vakavien sairaustapausten määrä on pysynyt matalalla tasolla.

Ylen haastattelema professori uskoo, että tehosterokotteita silti tarvitaan ja mieluiten ennemmin kuin myöhemmin: ensimmäisistä rokotuksista on jo yli puoli vuotta ja riskiryhmien immuniteettitaso alkaa laskea.

Sadekuuroja ympäri Suomea, poutaisinta on idässä

Kuva: Nina Karusto / Yle Sää

Sadekuuroja tulee tänään ympäri Suomea. Kuurojen lomassa pilvipeite rakoilee ja lämpötila voi kohota 20 asteen yläpuolelle. Poutaisimmat alueet löytyvät idästä, kun taas lännessä ja pohjoisessa kuuroja on liikkeellä enemmän.

