Koronatartuntojen jäljitys ruuhkautunut Kuopiossa – Kuopiorockista peräisin olevia tartuntoja odotetaan ilmenevän jopa satoja

Toistaiseksi Kuopiorock on poikinut parisenkymmentä tartuntaa kuopiolaisille. Kuva: Anna Ronkainen / Yle

Edelleen kasvanut koronatartuntojen määrä on jo ruuhkauttanut Kuopion kaupungin koronajäljityksen. Kaikille altistuneille ei välttämättä ehditä soittamaan välittömästi. Jäljitystyötä hankaloittaa se, että ihmiset eivät vastaa puhelimeen.

Koronatartuntojen jäljitys on ruuhkautunut Kuopiossa, sillä tartuntojen määrä on edelleen lisääntynyt. Positiivisen koronatestituloksen saaneet kontaktoidaan yleensä vuorokauden sisällä, mutta kaikille altistuneille ei ehditä heti soittamaan.

Iso ongelma on tartuntatautilääkäri Raija Savolaisen mukaan, että ihmiset eivät vastaa puhelimeen, vaikka odottaisivat tietoa testituloksesta. Tämä vie kohtuuttoman paljon resursseja muutenkin pieneltä jäljittäjäporukalta.

– Viikonloppunakin oli pari tapausta, joille jouduttiin soittelemaan perään kymmeniä kertoja, ennen kuin saatiin kiinni. Ilmeisesti osa ihmisistä ei halua tietoa altistuksesta tai tartunnasta, vaikka tietäisivät odottaa puhelua testituloksesta.

Savolainen luettelee useammankin syyn pahentuneeseen koronatilanteeseen. Ihmiset alkavat esimerkiksi olla väsyneitä pitämään huolta turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

– Suurin syy on kuitenkin herkästi tarttuva viruksen deltamuunnos, joka leviää tällä hetkellä kovasti nuorten keskuudessa, esimerkiksi tapahtumissa.

Kuopiorock poikinut nyt parisenkymmentä tartuntaa

Myös Kuopiorock on lisännyt kuopiolaisten tartuntoja, ja odotettavissa on, että tapahtuman häntä yltää noin kuukauden päähän. Toistaiseksi Kuopiorock on poikinut parisenkymmentä tartuntaa kuopiolaisille. Muiden paikkakuntien tilanteesta ei ole tietoa.

Odotettavissa voi olla kaikkiaan satoja tapahtumaan liittyviä tartuntoja, varsinkin, jos ihmiset laiminlyövät annettuja turvallisuusohjeita.

– Tämä on vasta alkua. Oli tiedossa, että näin tulee käymään ja tartuntoja tulee, Savolainen sanoo.

Kaikista tapahtumaan liittyvistä tartunnoista ei voida toki varmuudella sanoa, ovatko ne peräisin juuri tapahtuma-alueelta, vai festareihin liittyvästä oheistoiminnasta, kuten ravintoloihin kokoontumisesta.

