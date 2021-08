Ministeri Ohisalo: Maatalous on "jäänyt sivuraiteille" ilmastotoimissa – vihreät lähtevät tiukkoina syksyn budjettiriiheen

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo vaatii, että hallitus tekee loput tarvittavat ilmastopäätökset syksyn budjettiriihessä. Hän leikkaisi päästöjä maataloudesta.

– Nostaisin yhden esimerkin, joka on jäänyt sivuraiteille. Moni sektori on tehnyt jo paljon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Moni yksityishenkilö on tehnyt paljon, mutta maatalous on sellainen sektori, jossa ei ole vielä pystytty vähentämään viime vuosina.

Ohisalo sanoo, että maataloudessa on monia keinoja, joista päästövähennyksiä voidaan hakea. Esimerkkeinä hän mainitsee työkoneiden ja turvepeltojen päästöjen vähentämisen sekä hiiliviljelyn edistämistä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen toteaa, että Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK onkin jo ilmaissut huolensa ilmastonmuutoksesta (siirryt toiseen palveluun).

– Maataloudessa kannattaa etsiä malleja, joissa ilmasto ja viljelijä voittaa, hän sanoo.

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC julkisti maanantaina raportin, joka alleviivaa ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyyttä. Raportin mukaan ilman päästövähennyksiä maapallon keskilämpötilan nousun pysäyttäminen 1,5:een tai edes kahteen asteeseen ei ole mahdollista.

Kokoomus ja vihreät kannattavat molemmat 1,5 asteen tavoitetta. Häkkäsen mukaan kokoomuksen linjassa näkyvät luottamus markkinoihin, ihmisten omiin valintoihin ja teknologiaan.

– Suomen päästöt ovat promillen luokkaa. Vaikka Suomen hallitus tekisi miten toimenpiteitä, sillä ei ilmastonmuutosta pysäytetä. Tämä ratkaistaan kansainvälisellä yhteistyöllä, sillä että keskeiset maat ja alueet sitoutuvat kaikki päästöjen vähentämiseen.

Ohisalon mukaan vihreät olisi valmis asettamaan Suomelle jopa nykyistä tiukemman hiilineutraaliustavoitteen.

Hän ja Häkkänen ovat yhtä mieltä, että Suomi voi vaikuttaa ilmastomuutoksen torjuntaan yritysten kautta. Häkkänen nostaa esimerkiksi suomalaisten yritysten ulkomaille viemät tuotteet, joilla voidaan hillitä päästöjä.

– Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmastokysymyksissä, Ohisalo kiteyttää.

Katso koko A-studion keskustelu Yle Areenasta.

Lue lisää:

Ilmaston lämpeneminen tuskin pysähtyy tavoiteltuun 1,5 asteeseen – kansainvälinen ilmastopaneeli luo hälyttävän kuvan uudella raportillaan

Liikenne sähköiseksi ja energia puhtaammaksi – näillä keinoilla suomalaisyritykset tähtäävät päästövähennyksiin

Keskustan Saarikko korvaisi valtion maankäyttö,- asumis- ja liikennesopimukset ilmastosopimuksilla, joiden varat sidottaisiin päästövähennyksiin