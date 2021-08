Alakouluikäisten liikennevahingot ovat vähentyneet viime vuosina – poliisi toivoo lisää yli- ja alikulkuja kevyelle liikenteelle

Vuosittain keskimäärin 150 alakouluikäistä on loukkaantunut tieliikenteessä viimeisen kolmen vuoden aikana.

Vuosittain keskimäärin 150 alakouluikäistä on loukkaantunut tieliikenteessä viimeisen kolmen vuoden aikana. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Lasten liikenneturvallisuus on kehittynyt viime vuosina Suomessa hyvään suuntaan, kertoo Liikenneturva. Esimerkiksi 7–12-vuotiaiden kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ovat nykyisin erittäin harvinaisia.

Vuosina 2018–2020 keskimäärin yksi alakouluikäinen lapsi on kuollut vuosittain liikenneonnettomuudessa, kertoo Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

– Yksikin on liikaa tietysti, mutta tässä ikäryhmässä aletaan olla hyvin lähellä meidän tavoitettamme eli nollaa liikennekuolemaa.

Vuosittain keskimäärin 150 alakouluikäistä on loukkaantunut tieliikenteessä viimeisen kolmen vuoden aikana.

– Molemmissa pitkän ajan kehitys on positiivinen. Sekä loukkaantumiset että liikennekuolemat pikkuhiljaa laskevat, Anteroinen sanoo.

Vuonna 2011 kuoli kolme alakouluikäistä lasta tieliikenneonnettomuuksissa ja noin 250 loukkaantui. Vuosittaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria.

Liikenneturva arvioi, että hyvään kehitykseen on vaikuttanut muun muassa liikennekasvatus, jota lapsi saa päiväkodissa ja koulussa.

Poliisi ehdottaa yli- ja alikulkuja

Petrattavaa sen sijaan on Liikenneturvan mukaan esimerkiksi liikenneympäristössä.

– Alhaisemmat ajonopeudet pitäisi saada yhä useampaan kaupunkiin, sinne missä ihmiset liikkuvat, Anteroinen sanoo.

Myös poliisi korostaa nopeuksien merkitystä. Liian suuret tilannenopeudet aiheuttavat riskejä lapsille. Toinen riskitekijä on se, ettei suojatiesääntöjä noudateta.

Poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta painottaa myös tarkkaavaisuutta.

– Kaikessa toiminnassa tarkkaavaisuus on se kovin juttu ja se koskee kaikkia tienkäyttäjiä.

Vaarallisimmat tilanteet syntyvät Onnisen mukaan yleensä silloin, kun autoilijat, pyöräilijät ja jalankulkijat liikkuvat samassa tasossa.

Turvallisuutta voitaisiinkin parantaa rakentamalla lisää ylikulkuja ja alikulkuja kevyelle liikenteelle.

– Kunnilla on hyviä suunnitelmia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Toivottavasti niiden toteuttamiseen on rahaa ja mahdollisuuksia, Onninen sanoo.

"Aikuiset katsovat kännyköitä"

Uudet ekaluokkalaiset ovat aloittamassa tällä viikolla koulutietään. Liikenneturva perää aikuisilta vastuuta lasten koulureitin turvallisuudesta.

Liikenneturva on kysynyt 1.–4.-luokkalaisilta lapsilta, miten he kokevat koulutiensä ja millaisia toivomuksia heillä on aikuisille. Opettajat kirjasivat kouluissa ylös yli 700 lapsen mielipiteet.

Ykkösasiaksi lapset nostivat turvallisen tien ylittämisen.

– Lapset kokivat, että autoilijoilla on liikaa nopeutta ja he katsovat kännyköitä ajaessaan, kertoo Liikenneturvan Anteroinen.

Poliisi aikoo valvoa liikennettä taajamissa koulujen alkaessa.

Lue aiheesta lisää:

Kouluvuosi alkaa tänään – katso videolta, miltä ensimmäisen koulupäivän alku näytti Heinävedellä

Poliisi valvoo liikennettä koulujen läheisyydessä: "Nyt on se aika vuodesta, kun on oltava erityisen tarkkaavainen"

Asiantuntijat kehottavat 12–15-vuotiaita ottamaan rokotteen itsensä suojaksi – Mika Rämet: "Tämä ikäluokka on kärsinyt koronasta hyvin paljon"