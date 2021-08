Kaksi kurkistusta lähinaapuriin – Euroopan avarusjärjestön luotaimet ohittivat kuuman ja kumman Venuksen peräkanaa

Luotaimet ovat menossa tutkimaan Aurinkoa ja sen lähintä planeettaa Merkuriusta. Venus on matkan varrella, mutta Nasa ja Esa ilmoittivat vastikään kolmesta tulevasta missiosta, jotka suuntaavat pitkästä aikaa nimenomaan Venukseen.

4,6 miljardia vuotta sitten kiviplaneetat Maa, Mars ja Venus syntyivät sisaruksina. Maata ja Venusta voi kutsua jopa kaksosiksi: kokoeroa on tuskin nimeksikään, ja massojenkin ero on varsin pieni. Edes välimatka Aurinkoon ei selitä mullistusta sisarusten välillä.

Siinä missä Maasta tuli vehmas ja lempeä, Venus on kuuma ja myrkyllinen, "paha kaksonen", kuten joskus tavataan sanoa. Paine pinnalla on niin kova, että ihminen rutistuisi siellä hetkessä hengiltä.

Naapureistamme Mars on paljon otollisempi tutkimuskohde. Tällä hetkellä sitä kiertää yhdeksän luotainta, pinnalla rullaa kolme mönkijää, pinnan alla porailee yksi laite, ja kaasukehässä on tänä kesänä tehty helikopterilentoja.

Venuksella on vain yksi ihmisten lähettämä kiertolainen, Japanin avaruushallinnon Jaxan Akatsuki, (siirryt toiseen palveluun) joka havainnoi kaasukehän ilmiöitä. Tällä viikolla Venus kuitenkin sai Maasta lyhytaikaista seuraa sekä maanantaina että tiistaina.

Solar Orbiterin ja BepiColombon reitit Venuksen vieritse. Kuva: Esa / Yle

Euroopan avaruusjärjestön Esan ja Jaxan yhteinen BepiColombo (siirryt toiseen palveluun)-luotainpari sekä Esan ja Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan yhteishanke Solar Orbite (siirryt toiseen palveluun)r kävivät Venuksen lähituntumassa saadakseen sen painovoimalta lisäenergiaa matkallaan kohti Merkuriusta ja Aurinkoa.

Ohitukset antoivat ainutlaatuisen tilaisuuden kerätä dataa Venuksen magnetismista ja plasmaympäristöstä samaan aikaan kahdelta puolelta.

Solar Orbiter oli maanantaina lähimmillään vajaan 8 000 kilometrin päässä Venuksesta. Lähentely on välttämätöntä energiaa syövällä pitkällä matkalla ja myös radan muokkaamiseksi niin, että luotaimen näkökulma Auringon navoille on viime kädessä paras mahdollinen.

Solar Orbiter laukaistiin matkaan monien viivästysten jälkeen viime vuoden helmikuussa. Tavoitteina ovat kaikkien aikojen lähimmät kuvat Auringosta ja ensimmäiset lähikuvat sen navoista sekä aurinkotuulien koostumuksen mittaaminen ja niiden synnyn paikallistaminen.

BepiColombon ja Venuksen välille jäi tiistaina lähimmillään vain 550 kilometriä.

Ilman Venuksen apa Auringon tavaton vetovoima nappaisi BepiColombon eikä se pääsisi asettumaan aurinkokuntamme sisimmän, pienimmän ja huonosti tunnetun planeetan Merkuriuksen kiertolaiseksi.

Eurooppalaisen Bepin 11 tutkimusinstrumentista Solar Intensity X-ray and Particle Spectrometer – tai lyhyemmin SIXS – on lähes kokonaan suomalaista työtä. Helsingin ja Turun yliopistojen ja Ilmatieteen laitoksen lisäksi projektissa on mukana suomalaisia yrityksiä.

SIXS alkaa mitata Auringon roihupurkauksien röntgensäteilyä Merkuriuksen pinnalla. Siten kyetään muun muassa päättelemään, miten alkuaineet ovat Merkuriuksessa jakautuneet

Tästä linkistä avatuu yliopistonlehtori Juhani Huovelinin ja professori Karri muinosen haastattelu, joka tehtiin BepiColombon laukaisun alla.

BepiColombo lähti seitsenvuotiselle lennolleen kohti Merkuriusta vuonna 2018. Perillä luotainparin työajaksi on suunniteltu vuosi, mutta ajan toivotaan tuplaantuvan. Suunnitellusta laskeutujasta luovuttiin liian kalliina.

Kummankaan luotaimen kameroilla ei ollut mahdollista ottaa Venuksesta korkearesoluutioista kuvaa.

Solar Orbiterin on katsottava aina kohti Aurinkoa. Luotaimen kamera on tarkoitettu aurinkotuulen kuvaamiseen. BepiColombon pääkamera puolestaan on suojassa matkamoduulin sisällä.

BepiColombolla kuitenkin on kolme mustavalkokameraa, joilla se pitää silmällä antenniensa ja aurinkopaneeliensa asentoa. Kaksi kameraa sai näppäiltyä kuvia myös Venuksesta, kun luotain lähestyi sitä. BepiColombo jatkaa loitontuvan planeetan kuvaamista vielä ensi viikollakin.

Luotaimia ei toistensa kuvista löydy. Lähimmilläänkin matkalaisten välillä oli yli puoli miljoonaa kilometriä.

Tämän kuvan Solar Orbiter lähetti viime marraskuussa hakiessaan ensi kertaa Venuksen painovoiman apua. Venukseen oli tuolloin matkaa 48 miljoonaa kilometriä, Maahan viisinkertaisesti. Kuva: Esa

Lokakuun alussa BepiColombo tekee ensimmäisen kuudesta puhtia keräävästä ohilennostaan Merkuriuksen vierestä. Vuoden 2025 lopussa eurooppalainen ja japanilainen kiertäjä eroavat omiin töihinsä Merkuriuksen ympärillä.

Solar Orbiter hyvästelee Maan ensi marraskuussa hakiessaan vielä kerran voimaa 460 kilometrin korkeudesta kotiplaneettansa yltä. Venusta Solar Orbiter käy tervehtimässä vielä monta kertaa sovitellessaan rataansa Auringon tutkimisen kannalta parahultaiseksi.

BepoColombon ja Solar Orbiterin Venuksesta keräämä data on hyödyllinen lisä niiden varsinaisiin tehtäviin, mutta kunnolla Venukseen päästään tutustumaan Nasan ja Esan missioilla. Ne julkistettiin alkukesällä:

Nasan DaVinci+

Nasan Veritas

Esan EnVision

Veritas ja DaVinci+ laukaistaan Nasan kaavailujen mukaan tämän vuosikymmenen viimeisinä vuosina. Esan aikataulussa lähtö on ensi vuosikymmenen alkupuolella.

Yhdessä pyritään kokoamaan dataa, joka muun muassa selvittäisi mahdollisimman monipuolisesti kehityshistorian syyt sille, että Venuksesta tuli Maan "paha kaksonen".

Venera-9 oli ensimmäinen avaruusalus, joka kiersi Venusta, ja ensimmäinen, jonka laskeutuja lähetti kuvia Venuksen pinnalta. Venera on Venus venäjäksi. Kuva: DBI Studio / Alamy / AOP

Neuvostoliitto tutki Venusta pitkällä Venera-ohjelmallaan 1960–1980-luvuilla. Kunnianhimoinen ohjelma oli osa kylmää sotaa, jossa Neuvostoliitto ja Yhdysvallat kisasivat ykköspaikoista myös avaruudessa. Ohjelma oli kuitenkin myös tieteellisesti hyvin merkittävä.

Vaikka kuumuus ja paine tekivät Venuksen kaasukehään ja pinnalle lasketuista luotaimista nopeasti selvää, ne ehtivät lähettää tietoja, jotka todistivat, etteivät vanhat oletukset Maan ja Venukset olojen samankaltaisuudesta olisi voineet olla kauempana todesta.

Vuonna 1970 Venukseen laskeutunut Venera-7 ennätti raportoida, että pinnalla oli lähes 480 astetta lämpöä ja 90 kertaa niin paljon painetta kuin maapallolla. Saman voisi kokea pizzauunissa tai kilometrin syvyydessä meressä.

Kumpikin kokemus jäisi ihmiselle hyvin lyhytikäiseksi, ja niin se jäi tutkimuslaitteillekin. Siitä huolimatta Venerat onnistuivat lähettämään Venuksesta joitakin kuviakin, ensimmäiset jo 1970-luvun puolivälissä.

Yhdysvallat lähetti 1970-luvun lopussa Pioneer-luotaimen kartoittamaan Venuksen pintaa tutkalla, ja olikin siinä ensimmäinen. Viimeiset Venerat olivat parempia. Niiden kuvissa näyttäytyi yksityiskohtaisena rujo pinta asteroidikraattereineen ja laavatasankoineen.

Yksi ensimmäisistä kuvista Venuksen pinnalta. Laskeutuja kuvasi myös oman jalkansa ja helmansa. Kuva: Roskosmos

Neuvostoliiton hajoamisella oli monia seurauksia, myös avaruustutkimukselle. Venus lakkasi houkuttelemasta. Venäjän avaruushallinto Roskosmos lopetti hankkeet kokonaan, ja erinomaisesti onnistunut Magellan (siirryt toiseen palveluun)-missio 1990-luvun alussa oli Nasan viimeinen.

Esa on ollut asialla kerran. Venus Express (siirryt toiseen palveluun) -laukaistiin vuonna 2005 ja toimi vuoteen 2014. Venuksen kaasukehää tutkiva Japanin Akatsuki (siirryt toiseen palveluun) onnistui toisella yrittämällä pääsemään kiertoradalle vuonna 2015 ja on yhä toimessaan.

Viime vuosina ilmassa on ollut Roskosmosin ja Nasan yhteinen Venera D -hanke. Venäjän ja Yhdysvaltain välinen poliittinen kitka on kuitenkin keikutellut sitä, ja Roskosmos on sanonut aloittavansa myös oman kansallisen Venus-hankkeen menneiden vuosikymmenten menestyksen kannustamana.

Venuksen kartta Magellanin keräämän datan perusteella. Näin värikästä Venuksella ei tietenkään ole, vaan väreillä erotetaan pinnanmuotoja. Magellan kartoitti yli 98 prosenttia Venuksen pinnasta. Uudet luotaimet tekevät sen vielä paljon tarkemmin. Kuva: Nasa / JPL/ USGS

Ensi vuosikymmenen luotaimille on paljon kysymyksiä. Tässä muutama päällimmäinen:

Onko Venuksessa ollut vettä?

Kaasukehästä on saatu vihjeitä vedestä, mutta tarkoittaako se muinaisia meriä vaiko vain höyryä nuorella planeetalla?

Onko mantereita?

Noin seitsemän prosenttia Venuksesta on ylänköjä, jotka saattaisivat vastata Maan mantereita. Jos vastaus on kyllä, se todistaisi samalla myös meristä.

Onko Venuksessa yhä tuliperäistä toimintaa?

Tulivuorista on vanhastaan näyttöä, mutta epäselvää on, ovatko ne toimineen vielä joitakin tuhansia vuosia sitten tai toimivatko peräti edelleen. Niin voi olla, jos kartoituksessa näkyy hyvin tummaa laavaa – ja jos niin on, se voi selittää Venuksen rajua kasvihuoneilmiötä.

Onko kaasukehässä häivähdys elämää?

Viime vuonna kerrottiin jymyutinen: Venuksen kaasukehässä on fosfiinia. Se puolestaan voisi olla peräisin mikrobeista. Venuksella siis olisi elämää! Fosfiinihavainto on sittemmin kyseenalaistettu. Mitä kertovat näytteet, kun niitä päästään ottamaan kaasukehästä?