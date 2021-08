Koivun kuoresta jalostetaan muovin korvaajaa kosmetiikkaan – kokkolalaisyritys sai Metsä Groupin tukemaan kehitystään

Innomost on saanut kasaan rahoituksen, jonka turvin Kokkolaan nousee pilottilaitos jatkotyötä varten. Tavoitteena on kehittää eteenpäin ympäristöystävällisiä raaka-aineita, jotka sopivat kosmetiikan lisäksi esimerkiksi lääke- ja kemianteollisuuteen.

Kokkolalainen kasvuyritys Innomost on saanut kerättyä 5 miljoonan euron rahoituksen kehittämiensä raaka-aineiden jatkotyöstämiseen.

Suurin sijoittaja on Metsä Groupiin kuuluva Metsä Spring. Metsäteollisuuden mukaantulo varmistaa myös raaka-aineen saantia. Muu rahoitus koostuu Business Finlandin T&K-lainasta ja Keski-Suomen ely-keskuksen tuesta.

Innomost jalostaa koivun kuoresta hiilijauhetta, kuorijauhetta, betuliinia, suberiinia ja atsealiinihappoa. Niillä voi korvata fossiiliperäisiä ainesosia, kuten muovia ja palmuöljyä hiusten, ihon ja vartalonhoitotuotteissa.

Yhtiön nykyisten asiakkaiden myötä näitä aineita sisältäviä tuotteita on jo markkinoilla niin Suomessa kuin muutamassa muussakin Euroopan maassa.

– Kysyntä on sen verran kova, että siihen vastataan laajentamalla kapasiteettia, sanoo toimitusjohtaja Sami Selkälä.

Innomost rakentaa ilmeisesti Kokkolan suurteollisuusalueelle vuonna 2022 pilottilaitoksen, jonka tuotanto on noin 20 tonnia vuodessa. Samalla yhtiö testaa prosessin toimivuutta tuotannon laajentamista varten.

Pilottivaiheessa työntekijöitä tarvitaan parikymmentä, seuraavassa eli demonstraatiovaiheessa 50–60 ja teolliseen mittakaavaan päästäessä jopa 200–300.

Kokkolan Innogatessa toistaiseksi toimivasta Innomostista tuli osakeyhtiö vuonna 2016. Sen perustajajäsenet ovat Maria Svinhufvud ja Sami Selkälä. Selkälällä on kemian koulutus ja kokemus, Svinhufvud taas tuntee kosmetiikka-alan. Kuva: Innomost

Korvaavan tuotannonkin oltava isoa

Teolliseen tuotantoon Innomost pyrkii kymmenen vuoden sisällä. Yhtiö uskoo markkinaa riittävän, sillä kosmetiikan lisäksi samat raaka-aineet soveltuvat esimerkiksi lääke-, kemian- ja tekstiiliteollisuuteen.

Toisaalta pelkästään kosmetiikan valmistajia on maailmanlaajuisesti joidenkin arvioiden mukaan yli 10 000.

– Käyttöä löytyy niin paljon kuin kuorta on saatavilla. Jos lähdetään korvaamaan isoa volyymia, korvaavankin on oltava isovolyymistä toimintaa. Siihen me pyrimme, sanoo Selkälä.

Pyrkimys vähentää muovin käyttöä on suosittua, mutta juuri tällä saralla kilpailua on Suomessa Selkälän mukaan yllättävänkin vähän. Kehittely vaatii osaamista ja tarvittava volyymi pääomaa ja osaamista. Innomost haluaa myös rakentaa ratkaisuja, jotka ovat kestäviä pitkällä tähtäimellä.

– Pelkkä uusiutuvuus ei ole se juttu, vaan se että voi selkä suorana sanoa, ettemme ole samalla viemässä kenenkään ruokaa emmekä aiheuta haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Kyseessä on raaka-aineen lähde, joka on jo saatavilla ja käytettävissä, sanoo Selkälä.