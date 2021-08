Poliisi edistynyt Turussa kuolemaan johtaneen sähköpotkulautaonnettomuuden tutkinnassa – linja-auton kuljettajaa epäillään rikoksista

Lounais-Suomen poliisi kertoo edistyneensä Turussa viime viikon keskiviikkona tapahtuneen onnettomuuden tutkinnassa, jossa sähköpotkulaudan kuljettaja menehtyi jäätyään linja-auton alle.

Poliisin mukaan linja-auton kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Linja-auto kulki Uudenmaankatua pitkin Hämeenkadun yli Kupittaan suuntaan. Sähköpotkulautaa kuljettanut nuori nainen ylitti Uudenmaankatua pyörätien jatketta pitkin, jolloin linja-auto törmäsi häneen.

Poliisi on saanut katsottavakseen kameratallenteita tilanteesta. Myös todistajia on kuultu. Poliisi jatkaa rikoksen selvittämistä. Esitutkinnan on arvioitu valmistuvan lähikuukausien aikana.

Uutinen päivittyy.

