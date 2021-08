Tuhannet 5-vuotiaat lapset aloittivat maksuttoman esiopetuksen – Meeri, 5, on tyytyväinen, kun eskarissa ei enää tarvitse nukkua päiväunia

Mannilan päiväkodin 5-vuotiaiden eskariryhmässä iloitaan eniten muun muassa siitä, ettei enää tarvitse ottaa päiväunia. Päiväkodin johtajan mukaan halukkaille on eskaripäivän jälkeen kuitenkin tarjolla mahdollisuus pieneen lepohetkeen. Video: Yle

Mannilan päiväkodin 5-vuotiaiden eskariryhmässä iloitaan eniten muun muassa siitä, ettei enää tarvitse ottaa päiväunia. Päiväkodin johtajan mukaan halukkaille on eskaripäivän jälkeen kuitenkin tarjolla mahdollisuus pieneen lepohetkeen. Video: Yle

Meeri Watts, 5, antaa pitkän halin äidilleen Eva Kalliolle Mannilan päiväkodin tuulikaapissa. Jyväskyläläinen Watts aloittaa eskaria hieman jännittävissä, mutta odottavissa tunnelmissa.

Hän on yksi niistä tuhansista lapsista, joka osallistuu juuri alkaneeseen valtakunnalliseen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun.

– Ei tarvitse ottaa enää päiväunia! Eskarilaiset saavat olla ulkona silloin, kun toiset ovat päikkäreillä, Watts iloitsee.

Watts olisi jatkanut tänä syksynä samassa päiväkodissa ilman esikoulun alkuakin, joten heidän perheessään arki ei juurikaan muutu.

– Mielenkiintoista on saada seurata, että miten 5-vuotiaana aloitettu esikoulu valmistaa kouluun. Toisaalta en usko, että muutos on suuri, koska Meeri on ollut varhaiskasvatuksessa jo aiemminkin, sanoo Eva Kallio.

Joillakin paikkakunnilla joudutaan esikoululaiset siirtämään toiseen rakennukseen, mutta Meeri Watts saa jatkaa tutussa Mannilan päiväkodissa, vaikka aloittaakin jo eskarin. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuu Helsingin ja Jyväskylän lisäksi 145 muuta kuntaa neljän vuoden ajan. Niistä 105 kunnassa järjestetään 5-vuotiaille maksutonta esiopetusta ja loput kunnat ovat niin sanottuja verrokkikuntia, joissa jatketaan varhaiskasvatusta entiseen malliin.

Kunnat ja niissä sijaitsevat päiväkodit valittiin mukaan kokeiluun satunnaisotannalla.

– Vielä emme tiedä, moniko lapsi aloittaa kokeilun tänä vuonna. Se selviää vasta, kun kunnat päivittävät kokeilurekisterit Opetushallitukselle, kertoo erityisasiantuntija Mervi Eskelinen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ministeriössä arvioidaan kokeilun tuovan varhaiskasvatuksen piiriin jotain satoja sellaisia viisivuotiaita lapsia, jotka muuten eivät sinne tulisi.

– Kaikkiaan odotamme kokeiluun noin 10 000 lasta, mutta määrä voi olla suurempikin, Eskelinen toteaa.

Esiopetuskokeiluun on varattu valtion budjetista 30 miljoonaa euroa.

Tasavertaisempi polku koulutielle

Kaksivuotisella esiopetuskokeilulla pyritään saamaan entistä enemmän lapsia osallistumaan varhaiskasvatukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan on huomattu, että jos lapsi tulee varhaiskasvatukseen ensimmäistä kertaa vasta 6-vuotiaana, saattaa mennä pitkäänkin opetellessa ensin päiväkotitaitoja ennen kuin päästään aloittamaan esikoulutaitojen harjoittelu.

– On tutkimuksellista näyttöä siitä, että varhaiskasvatus lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja hyödyttää lasta etenkin, jos lapsi tulee haavoittumammasta asemasta, sanoo Eskelinen.

Lisäksi, jos lapsella ilmenee esimerkiksi erityisen tuen tarvetta, se pystytään havaitsemaan ja auttamaan lasta aiemmin.

Välillä varhaiskasvatukseen osallistuminen on perheissä myös rahasta kiinni. Tämä este on nyt pyritty poistamaan.

Edellisessä ilmaisessa 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeilussa havaittiin, että päiväkoti ei tullut perheille lopulta ilmaiseksi, koska se pienensi perheille maksettavaa kotihoidontukea sisarkorotuksen poistuessa.

Päiväkodissa järjestettävä nelituntinen esiopetus on nyt perheille sen sijaan täysin maksutonta.

Mannilan päiväkotiin on ilmoittautunut tänä syksynä muutama 5-vuotias lapsi enemmän kuin normaalisti. Koko Jyväskylän alueella kokeilu tuo varhaiskasvatukseen kymmenisen lasta lisää.

Oppia leikin varjolla

Mannilan päiväkodissa Ravurien eskariryhmässä väritetään pöydän äärellä innokkaasti.

– Toimintaa suunnitellaan lasten mielenkiinnon kohteista käsin. Esiopetuksen tavoite on vahvistaa lapsen myönteistä kuvaa itsestään. Keskeisimpiä asioita ovat oman oppimisen ja tutkimisen taidot, joita harjoitellaan. Osataan olla ryhmässä ja ilmaista ja tunnistaa omia tunteita, Mannilan päiväkodin johtaja Maija Kontro kertoo.

Ryhmässä on 14 viisivuotiasta lasta ja kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Ennen esikoulukokeilua ryhmässä oli lapsia 3-vuotiaista 5-vuotiaisiin.

Varhaiskasvatuksen opettaja Tarja Mikkosen mielestä on hyvä, että ryhmässä kaikki lapset ovat nyt samanikäisiä.

– Se on iso etu, että meillä kaikki lapset ovat viisivuotiaita ja meillä on kaksi vuotta aikaa valmistella koulupolkua sekä harjoitella sosiaalisia taitoja yhdessä. Voimme keskittyä yksilöllisesti kunkin lapsen taitoon oppia uusia asioita, Mikkonen kertoo.

Meeri Watts osaa jo kirjoittaa oman nimensä ja laskea sataan tai ehkä jopa miljoonaan. Hän on innoissaan esikoulun alkamisesta ja haaveilee lääkärin ammatista. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Mannilan päiväkodissa annetaan esiopetusta joka päivä neljä tuntia, kello 8.30 – 12.30.

Kaikki oppiminen, kuten tunne-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, sujautetaan osaksi arjen toimintaa.

– Edelleen leikki on pääasia, ja toiminnassa säilyy päiväkotimaisuus. Ei painoteta vielä 5-vuotiaille kynä- tai muita koulutaitoja, vaan yhä retkeillään, liikutaan ja leikitään aivan kuin ennenkin, sanoo Kontro.

Pula pätevistä opettajista

Jyväskylässä on ollut riittävästi kokeilun vaatimia esiopetuspätevyyden saaneita varhaiskasvatuksen opettajia, mutta tilanne ei ole yhtä hyvä kaikkialla.

– Oikeastaan ainoa palaute, joka meille ministeriöön on tämän esiopetuskokeilun järjestämisestä kantautunut, on että kaikkialla ei ole ollut riittävästi kelpoista henkilökuntaa saatavilla, kertoo Mervi Eskelinen.

Jos kelpoista opettajaa ei saada, kokeilussa opettajaksi voi palkata määräajaksi myös ei-kelpoisen henkilön.

– Tietysti toivomme, että kaikkialla olisi kelpoiset opettajat, sillä uskon koulutuksen tuovan tarvittavaa osaamista. Eihän esiopetuksen pätevyyttä turhaan hankita, sanoo Eskelinen.

Vaikka joillakin alueilla on pulaa pätevistä esikouluopettajista, ei opetusministeriön mukaan opettajankoulutusta aiota lisätä. Ministeriöstä kerrotaan, että opettajapulaan täytyy löytyä muita keinoja.

– Opettajankoulutuksen aloituspaikkoja nostettiin vastikään yli tuhanteen. Nyt pitää koulutuksen lisäämisen sijaan esimerkiksi seurata sijoittuvatko valmistuneet opettajat opetukseen vai kenties joillekin muille aloille, Eskelinen sanoo.

Mannilan päiväkodissa lähdetään lähiluontoon retkeilemään viikoittain. Jokaiselle reissulle sisällytetään joitakin kunkin viikon teeman mukaisia oppimisen taitoja. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Miten oppimistuloksia tullaan vertailemaan, sitä päiväkodeissa ei vielä tiedetä.

– Vanhemmat ja työntekijät ovat olleet innostuneita ja kiinnostuneita kokeilusta. Paljon on ilmassa kysymyksiä, joihin meillä ei vielä ole vastauksia. Koko ajan opimme yhdessä, kuinka esikouluopetusta järjestämme tai kuinka taitoja ja oppimistuloksia dokumentoimme sekä arvioimme. Näihin odotamme vielä tarkempaa ohjeistusta, sanoo Kontro.

Esiopetuskokeilu päättyy vuonna 2024 ja seurantatutkimuksen tulokset saadaan seuraavana vuonna. Tulosten ja palautteen jälkeen päätetään, että halutaanko jo 5-vuotiaat pysyvästi esiopetukseen.

Voit keskustella aiheesta 13.8. klo 23.00 saakka.

**Lue myös: **

Kymenlaaksossa vain kaksi viisivuotiasta aloitti kaksivuotisen eskarikokeilun – ensimmäinen vuosi leikitään, ja sitten otetaan kynä käteen