Suomen ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos suunnitteilla Harjavaltaan

Suomalainen P2X Solutions on hakenut kansallista tukea vedyn tuotannon käynnistämiseen Harjavallassa. Jos tuki myönnetään, valmistuu tuotantolaitos vuonna 2024. Sen jälkeen toimintaa voidaan mahdollisesti laajentaa myös muualle maahan.

Harjavaltaan on suunnitteilla Suomen ensimmäinen suuren mittaluokan vihreän vedyn tuotantolaitos.

Toteutuessaan laitos tuottaisi vetyä uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä 20 megawatin kapasiteetilla. Sivuvirtoina syntyisi teollisuuden tarvitsemaa happea ja lämpöenergiaa.

Suomalainen P2X Solutions on hakenut noin 50 miljoonan euron investoinnille kansallista tukea, sillä vedyn tuotanto ei ole toistaiseksi taloudellisesti kannattavaa. Tulevaisuudessa sen markkinapotentiaali on kuitenkin suuri, uskoo yhtiön toimitusjohtaja Herkko Plit.

– Tällä hetkellä vetyä käytetään Suomessa ensisijaisesti prosessiteollisuudessa, mutta se tulee vielä mullistamaan koko yhteiskuntaa ja varsinkin energiasektoria. Komissio julkaisi juuri Fit for 55 -ilmastopaketin, joka edesauttaa vedyn käytön lisääntymistä muun muassa niin, että 150 kilometrin välein pitää olla vetytankkausasemia.

Plit huomauttaa, että vety on hyvä vaihtoehto polttoaineeksi erityisesti raskaalle liikenteelle, jota on vaikea sähköistää. Myös laivapuolella on vedyn käytössä suurta potentiaalia.

– On arvioitu, että vihreän vedyn ympärillä on vuoteen 2050 mennessä globaalisti kymmenen tuhannen miljardin markkinat, Plit toteaa.

Suomessa kasvupotentiaalia

P2X Solutions on jo selvittänyt laajenemismahdollisuuksia. Vihreän vedyn tuotantolaitoksille löytyy useita sopivia kohteita Suomesta. Harjavalta valikoitui joukosta ensimmäiseksi muun muassa suurteollisuuspuiston ja yhteistyömahdollisuuksien siivittämänä.

– Olemme käyneet kaupungin kanssa hyviä keskusteluja. On tärkeää, että sijoituspaikassa on yhteiskunnallista yhteistyötä ja tukea. Suurteollisuuspuistossa on myös suurta vedyn ja sivutuotteiden käyttöä, joten kiertotalousnäkökulmakin korostuu siellä, Herkko Plit kertoo.

Plit uskoo, että tulevaisuudessa kysyntä kasvaa niin voimakkaasti, että Harjavallan tuotantokapasiteettia tullaan vielä lisäämään ja uusia tuotantolaitoksia nousee myös muihin kaupunkeihin.

– Suomessa voidaan tuottaa halpaa tuulivoimaa, joka pystytään muuttamaan vedyksi ja jopa viemään esimerkiksi Saksaan, jossa tulee olemaan huutava pula vedystä. Vety tarjoaa hyviä vientimahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle ja teknologialle.

P2X Solutions ei suinkaan ole ainoa yritys, joka uskoo vedyn mahdollisuuksiin. Se on kuitenkin Herkko Plitin mukaan ensimmäinen, joka on näin pitkällä suunnitelmissaan.

– Suunnittelu vie aikansa ja tietyt prosessit pitää käydä läpi. Vedyn tuotantolaitokset eivät ole toistaiseksi kannattavia ilman tukia, joten uskon, että lähtökohtaisesti tiedossani olisi, jos joku muu olisi tällaista näin isossa mittaluokassa tekemässä.

Yhtiö odottaa saavansa tukipäätöksen syksyllä. Sen jälkeen se on valmis tekemään oman investointipäätöksensä vielä tämän vuoden aikana. Uusi tuotantolaitos valmistuisi Harjavallan suurteollisuuspuistoon vuonna 2024.

