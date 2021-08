Budjettipäällikkö: Korona luo edelleen epävarmuutta valtion tulojen ja menojen laadintaan, vaikka talouden luvut näyttävät "pirteiltä"

Jos maailman tilaa katsotaan valtion budjettiehdotusta parhaillaan viimeistelevän valtiovarainministeriön budjettipäällikön Sami Yläoutisen näkövinkkelistä, koronapandemia alkaa olla hiljalleen selätetty.

Se ei näy enää entisenlaisena menoeränä, toki epävarmuutta se edelleen luo uuteen nousukiitoon.

– Budjettiesityksessä on vielä koronaan liittyviä menoja, joskin niiden taso on merkittävästi paljon alempi kuin kuluvana vuonna on ollut, Yläoutinen kertoo.

– Kyllähän koronavirusepidemia on osoittanut arvaamattomuutensa matkan varrella, ja se ilman muuta luo epävarmuutta ja riskiä talouden kehitykselle. Toisaalta rokotekattavuus kasvaa koko ajan, ja se luo valoa ja näkymää siihen, että jossain vaiheessa pikku hiljaa päästään normaalimpaan elämään.

– Nyt on talouskehityksestä tullut ihan hyviä ja pirteitä lukuja, mutta edelleen kronatilanne on arvaamaton ja luo riskin jatkolle.

Velkaantuminen ei ole uusi normaali

Korona ja koronaepidemiasta toipuminen ovat kasvattaneen valtion velkataakkaa merkittävästi. Yläoutinen toivoo hartaasti, että reilusta velkaantumisesta ei ole tullut uusi normaali.

– Kannan edelleen mitä suurimmassa määrin huolta velkaantumisesta, ja on toivottavaa, että päästäisiin sellaisiin ratkaisuihin, joilla julkisen talouden kantokykyä pystyttäisiin vahvistamaan.

Euroopan unionin tasolla Yläoutinen toivoo, että kestävän talouskehityksen kooordinointia voitaisiin yksinkertaistaa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on sanonut, että Euroopan unionissa tulisi palauttaa 60 prosentin velkasääntö. Sen mukaan valtion velka ei saisi ylittää 60:tä prosenttia bruttokansantuotteesta. Tähän ei Yläoutisen mukaan kuitenkaan ihan heti päästä.

– Se ei ole realistista lyhyellä aikavälillä, mutta nyt on jo valtiovarainministerin suulla todettu, että vanhat mittaristot ovat edelleen päteviä ja jollain siirtymäajalla niitä varmasti voidaan kunnioittaa.

Työvoimapulaa torjutaan työllisyystoimilla

Yläoutisen mukaan työllisyystoimet ovat tärkeitä julkisen talouden kantokyvyn kasvattamiseksi ja myös talouskasvun edellytysten turvaamiseksi. Niissä hän toivoo edistymistä.

– Työvoiman kysyntä on kasvamassa. Jos työvoiman tarjonta ei pysy perässä, niin silloin riskinä on työvoimapula ja tähän voidaan vaikuttaa tarjontaa lisäävillä työllisyystoimilla. Mitä ne sitten täsmällisesti ottaen ovat, en halua lähteä luettelemaan, mutta niitä on kyllä mahdolllista tehdä.

Työttömyysturvan muuttaminen kannustavampaan suuntaan on ollut usein esitetty tapa saada lisää väkeä töihin. Sitä saatetaan Yläoutisen mukaan jossain vaiheessa käyttää.

– Se on yksi potentiaalinen keino, mutta en nyt lähde kommentoimaan mitä täsmällisiä keinoja valtiovarainministeriö on jossain prosessin vaiheessa ehdottamassa.

– Meillä on hallitus linjannut niin sanotusta kestävyyden tiekartasta, jossa jossa katsotaan tavoitteenasettelua uudelleen, ja varmasti tätä kestävyystiekarttaa tullaan täsmentämään matkan varrella. Siellä työllisyydellä on iso rooli.

Mahdollisista uusista veroista kerrotaan myöhemmin

Ministeriöiden toiveet menoista ja budjetin luvut tuloista eivät aina kohtaa. Nytkin kohtaanto-ongelmia on. Yksittäisiä ministeriöitä Yläoutinen ei valmistelun tässä vaiheessa halua nostaa tikun nokkaan.

– Ehkä kaiken kaikkiaa puhutaan jostain yli puolen miljardin euron ylityksestä suhteessa menokehykseen.

Menoja kattavasta tulonhankinnasta, eli mahdollisista uusista veroista Yläoutinen ei vielä pukahda.

– Emme ole vielä käyneet ehdotusta läpi ministerin kanssa, niin en halua näihin yksityiskohtiin tässä vaiheessa ottaa kantaa. Katsotaan huomenna ja torstaina mihin päädytään.

Valtiovarainministeriössä käydään ministeriön sisäiset budjettineuvottelut keskiviikkona ja torstaina. Perjantaina ministeriö toimittaa ehdotuksensa muille ministeriöille ja julkaisee sen.

Hallitus neuvottelee ehdotuksesta 7.–8. syyskuuta budjettiriihessään.

