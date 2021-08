Ilmarisen sijoitusjohtaja: "Deltavariantti ja alhainen rokotekattavuus alkavat näkyä talousennusteissa"

Suomessa yhden rokoteannoksen on saanut 67,4 % ja kaksi annosta 38,9 % väestöstä.

Suomessa yhden rokoteannoksen on saanut 67,4 % ja kaksi annosta 38,9 % väestöstä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Uhkaavasti leviävä deltavariantti voi hyydyttää maailmantalouden kasvua Kiinan ja Intian kautta. Öljyn hinta on heilahtanut alaspäin, samoin pitkät korot.

Alkuvuoden raju talouskasvu ja elpyminen ei ehkä jatkukaan niin kovana kuin vielä aiemmin kesällä uskottiin, ei ainakaan kehittyvissä talouksissa kuten Kiina ja Intia.

Kiinassa talouden kasvuksi tänä vuonna on ennustettu yli kahdeksaa prosenttia. Se on aiempia oletuksia vähemmän. Kiinan talous kasvoi päättyneellä neljänneksellä 7,9 prosentin tahtia, kun alkuvuoden vauhti oli ennätysmäiset 18,3 prosenttia.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on alentanut arviotaan nimenomaan kehittyvien talouksien kasvusta. Myös Goldman Sachs pudotti alkuviikosta Kiinan ennustettaan muutaman kymmenyksen alaspäin.

Vauhdin hyytymiseen on kaksi selvää syytä: deltavariantti ja alhainen rokotekattavuus. Muutoksen merkit on huomattu myös Suomessa.

Korona, inflaatio ja korot pitävät valppaana

Työeläkeyhtiö Ilmarinen kertoi tiistaina poikkeuksellisen vahvasta alkuvuodesta. Osakemarkkinoiden kehitys kohensi Ilmarisen sijoitussalkun tuottoa, joka oli tammi-kesäkuussa 8,9 prosenttia eli 4,7 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan salkun tuotto oli kaksi prosenttia tappiollinen.

Maailmalla ja Suomessakin leviävä deltavariantti saattaa kuitenkin muuttaa loppuvuoden näkymiä.

– Jos ajatellaan keskeisten ennustelaitosten kuten IMF:n päivitettyä ennustetta, niin niissä deltavariantti ja rokotekattavuuden hidas eteneminen rupeaa näkymään, sanoo Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

Mikko Mursulan mukaan deltavariantti yksistään ei ole vaikuttanut Ilmarisen sijoituksiin. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

Mursula viittaa IMF:n hiljattain tekemään ennusteeseen, jossa se laski useiden kehittyvien talouksien ennustetta, keskeisimpinä Kiina, Intia ja Brasilia. Länsimaiden osalta tilanne on toinen.

– Samaisessa päivityksessä IMF kuitenkin nosti USA:n ja Euroopan kasvuennustetta.

Kiinassa on raportoitu eniten koronavirustartuntoja seitsemään kuukauteen. Kiinan valtiollinen media kuvailee nykyistä tilannetta vakavimmaksi sen jälkeen, kun virus puhkesi Wuhanissa. Kiinan terveysviranomaiset ilmoittivat tiistaina 143 uudesta koronavirustartunnasta.

Tosin Mursula muistuttaa, että takapakista huolimatta Kiina kasvaa tänä vuonna yli kahdeksan prosenttia ja Intia yksitoista prosenttia.

Tällä hetkellä vaikutukset Kiinassa ja Intiassa ovat paikallisia, mutta ne voivat vaikuttaa koko maailman talouteen, jos yhteiskuntia joudutaan sulkemaan laajasti, Mursula arvioi.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn ekonomisti Sanna Kurronen pitää niin ikään kehittyvien maiden tilannetta isona kysymysmerkkinä, vaikka länsimaat ovatkin kohtalaisen hyvässä tilanteessa.

– Kehittyvissä maissa rokotekattavuus on niin alhainen, että länsimaiden pitäisi auttaa niitä.

Kurosen mukaan tilanne elää ja on täysin mahdollista, että tulee uusia variantteja, jotka puolestaan vaikuttavat talouteen.

Sanna Kurronen uskoo, että länsimaissa koronan kanssa pärjätään suhteellisen maltillisilla rajoituksilla. Kuva: Toni Määttä / Yle

Eläkevarat ovat tallessa

Ovatko sitten suomalaisten eläkevarat turvassa? Kyllä ovat, vakuuttaa Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

- Me raportoitiin juuri ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta 8,9 prosentin sijoitustuotto, joka on ennätyskorkea puolen vuoden tuotto. Sitä kautta meidän vakavaraisuus on ennätysvahva.

Ilmarinen ei ole muuttanut sijoituksiaan pelkästään deltavariantin vuoksi.

– Toki seuraamme tarkasti, miten korona yleisesti ottaen kehittyy.

Paikoitellen markkinoita on kiinnostanut deltavarianttia enemmän monissa maissa kiihtynyt inflaatio, jonka kestosta ei toistaiseksi ole varmuutta.

– Viimeisten viikkojen aikana pitkät korot ovat hieman yllättäen tulleet alaspäin. Samaan aikaan inflaatio-odotuksia ei ole reivattu alaspäin eli reaalikorot ovat historiallisen alhaiset.

