Lounasruokaloiden tulevaisuus on epävarma – Henkilöstöjohtaja: "Ruokailijoiden määrä tulee lisääntyvän hybridityön kautta noin puolittumaan"

Työpaikkaruokailussa on tapahtumassa iso muutos koronan hellittäessä. Henkilöstöravintoloista osa säilyy, mutta ruokailijoita on selvästi vähemmän. Lähi- ja etätöissä vuorotteleville tarjotaan uusia palveluja, esimerkiksi mukaan ostettavia lounaskasseja etäpäiviksi.

Koronapandemia iski lujaa työpaikka- ja opiskelijaravintoloihin heti maaliskuussa 2020. Toimistotyöntekijät siirtyivät etätöihin ja samoin opiskelijat sekä välillä koululaisetkin etäopintoihin koteihinsa. Lounasravintoloista katosi valtaosa asiakkaista lähes saman tien.

Hiljaiselo on jatkunut. Eläkevakuuttaja Varman tiloissa toimii Compass Group Suomen henkilöstöravintola. Toissa viikolla ravintolassa oli lounasaikaan melkein yhtä hiljaista kuin huopatossutehtaalla, vaikka siellä syö päivittäin neljän eri yrityksen työntekijöitä.

– Korona-aikana on ollut noin 90 prosenttia vähemmän lounasruokailijoita, apulaisravintolapäällikkö Vilma Chowdhury kertoo.

– On jouduttu lomauttamaan henkilökuntaa, irtisanomaan ja laitettu ovia kiinni nyt yhteensä neljä kertaa koronan aikana. Se on ollut raskasta henkilökunnalle ja se, että ei ole tietoisuutta milloin asiat palaavat ennalleen vai palaavatko ollenkaan.

Apulaisravintolapäällikkö Vilma Chowdhuryn mukaan korona-aikana asiakkaat katosivat ja väkeä lomautettiin ja irtisanottiin. Nämä kaikki ja yhä jatkuva epätietoisuus tulevasta ovat stressanneet työntekijöitä. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Henkilöstöravintoloilla voi olla edessä suuri työajan murros

Sopimusasiantuntija Raimo Hoikkala Palvelualojen ammattiliitto PAMista kertoo, että työpaikka- ja opiskeluruokailussa on tapahtumassa murros.

– Mikäli etätyö lisääntyy työpaikoilla esimerkiksi niin, että etänä ollaan ainakin kaksi päivää viikossa, se tarkoittaa käytännössä, että henkilöstöravintola-alalla ei palata epidemiaa edeltäneeseen tilanteeseen.

Henkilöstöravintoloiden työntekijöille tämä voi merkitä sitä, että kokoaikaisten työntekijöiden työsuhteet muuttuvat nykyistä enemmän osa-aikaisiksi. Tähän asti juuri nämä ravintolat ovat tarjonneet eniten kokopäivätyötä ravintola-alalla.

PAMin sopimusasiantuntija Raimo Hoikkala sanoo, että jatkossa henkilöstöravintoloissa näkee yhä vähemmän kokoaikaisia työntekijöitä. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Etätyö nostaa eväspalvelun suosiota

Henkilöstöasioista vastaava johtaja Katri Viippola Varmasta kertoo, että heillä hybridimalli (osa työstä etänä, osa työpaikalla) tulee varmasti jatkumaan koronan hellittäessä. He haluavat silti säilyttää lounasravintolan toimistolla, vaikkakin pienempänä.

– Me arvioidaan tällä hetkellä, että ruokailijoiden määrä tulee lisääntyvän hybridityön kautta noin puolittumaan. Sitä kautta se myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon henkilökuntaa tarvitaan.

Korona-aikana Varmassa on ollut käytössä myös eväskassikokeilu, jossa on voinut perjantaina käydä hakemassa seuraavan viikon lounasruoat ja näin hyödyntää lounasedun.

– Kokeilu on ollut suosittu ja koronan jälkeen hybridimalliin siirryttäessä sen suosio saattaa jopa lisääntyä, kun toimistolla ollaan käymässä satunnaisesti, Viippola ennustaa.

Varman henkilöstöasioista vastaava johtaja Katri Viippola sanoo, että he näkevät työpaikkaruokailun vetovoimatekijänä ja haluavat sen takia säilyttää työntekijöillä mahdollisuuden syödä lounasta toimistolla jatkossakin. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Tulossa on tapoja tarjota lounasta etätyöläisille

Nyt henkilöstöravintola-alalla etsitään kuumeisesti uusia tapoja tarjota lounasta, kun koronan hellitettyä asiakasyrityksissä vuorotellaan lähi- ja etätöissä.

– Joustavien ajasta riippumattomien palvelujen tarve lisääntyy. Myös Take away -palvelut ja itsepalvelukassat yleistyvät. Joillakin meidän asiakkaista on ollut myös eväskassikokeiluja, Compass Group Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola kertoo.

– Jos ruoka maksaa siellä henkilöstö- ja opiskeluravintolassa tai koulussa tietyn summan, niin se sama palvelu voidaan ulottaa sinne kotiinkin.

Compass Group Suomen toimitusjohtajan Jaana Korholan mukaan osittain etätyöhön siirtyminen koronan jälkeen muuttaa lounasruokailua pysyvästi. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Ravintola-alalla juuri henkilöstöravintolat kärsineet koronasta pahiten

Suomen isoja henkilöstöravintolaketjuja ovat Compass Group, Sodexo, Antell ja ISS. Ne kaikki ovat julkisuudessa kertoneet koronaepidemian aiheuttamasta taloudellisesta ahdingostaan ja siitä, miten ne ovat sopeuttaneet liiketoimintaansa uudessa tilanteessa.

Ravintola-alan edunvalvojan MaRan tilastojen mukaan henkilöstöravintoloiden liikevaihto putosi vuonna 2020 lähes 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Se oli suurin pudotus ravintola-alalla.

Entisiin volyymeihin ei nähdä paluuta, vaikka uusia palveluja kehitetäänkin.

– Muutos on pysyvä ja meidän täytyy sopeutua uuteen tilanteeseen, Compass Group Suomen Korhola sanoo.

Yhtiö on asiakasyritysten etätyösuositusten seurauksena irtisanonut 400 ja lomautettuna on koronatilanteesta riippuen ollut 800–1500 työntekijää. Työpaikkaravintoloita on suljettu paitsi osittain myös pysyvästi.

Työntekijöitä yhtiöllä oli ennen koronaa 3000, nyt enää 2100.

Liikevaihto sukelsi koronan alkaessa 70 prosenttia, nyt pudotus on tasaantunut.