Taliban vahvistaa asemiaan, kaupunkeja vallattu jo seitsemässä maakunnassa – kuusi EU-maata sallisi kuitenkin palautukset Afganistaniin

Taliban on lyhyessä ajassa vallannut laajoja alueita Afganistanissa. Maakuntapääkaupunkien valtaaminen on sille keskeinen tavoite. Kuva Kandaharista. Kuva: M. Sadiq / EPA

Äärijärjestö Taliban kertoi tänään iltapäivällä Suomen aikaa vallanneensa kaupungin seitsemännessä maakunnassa. Asian vahvistivat paikalliset viranomaiset.

– Tänä iltapäivänä Taliban-liike saapui Farahin kaupunkiin. Lyhyen taistelun jälkeen järjestö valtasi kuvernöörin toimiston ja poliisin päämajan, sanoi Farahin maakuntaneuvoston jäsen Shahla Abubar.

Aiemmin tänään Taliban omien sanojensa mukaan valtasi maan pohjoisosien suurimman kaupungin Mazar-e Šarifin, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Kaupungissa asuu YK:n arvioiden mukaan 500 000–700 000 asukasta. Afganistanin hallitus ei kuitenkaan ole vahvistanut tietoa, eivät myöskään ulkomaiset lähteet.

Äärijärjestö Taliban ilmoitti sunnuntaina vallanneensa Kunduzin ja Sar-e Polin kaupungit Afganistanin pohjoisosassa. Ryhmittymä valtasi ensimmäisen maakuntakeskuksensa perjantaina. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Päätavoitteena maakuntakeskusten valtaaminen

Taliban on lyhyessä ajassa vallannut laajoja alueita Afganistanissa ja on saanut haltuunsa suuria osia Afganistanin maaseudusta. Nyt maakuntapääkaupunkien valtaaminen on sille keskeinen tavoite. Äärijärjestö valtasi ensimmäisen maakuntakeskuksensa perjantai-iltana ja on edennyt viidessä päivässä nopeasti. Afganistanissa on maakuntia yhteensä 34 ja piirikuntia lähes 400.

Taistelut ovat kiihtyneet maassa toukokuusta lähtien, jolloin Yhdysvallat ja sen liittolaiset alkoivat vetäytyä Afganistanista 20 vuoden jälkeen. Taliban tarttui siten mahdollisuuteensa vallata maa takaisin länsiliittouman tukemalta horjuvalta hallinnolta.

Yhdysvallat tukee Afganistanin keskushallintoa edelleen ilmaiskuin, mutta yhdysvaltalaisten sotilaiden odotetaan lähtevän maasta elokuun loppuun mennessä. Presidentti Joe Biden ei aio lähettää enää uutta sukupolvea sotimaan Afganistaniin.

Pohjois-Afganistan on aluetta, jossa myös suomalaissotilaita toimi osana Naton johtamaa Isaf-kriisinhallintaoperaatiota. Viimeiset suomalaissotilaat vedettiin pois maasta kesäkuun alussa.

Kuusi EU-maata afgaanien palautusten kannalla

Euroopan unionin komissio on keskustellut tänään Afganistanin heikentyneestä turvallisuustilanteesta.

Kuusi EU:n maata allekirjoittivat vetoomuksen, jonka mukaan EU:n tulisi sallia afgaanien palautukset Afganistanin heikentyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta.

Maat vetosivat esimerkiksi tilanteisiin, jossa ihmisen turvapaikkahakemus hylätään.

Allekirjoittaneiden joukossa ovat Itävalta, Tanska, Saksa, Kreikka, Belgia ja Alankomaat.

Afganistan vetosi heinäkuussa EU:hun ja pyysi keskeyttämään palautukset kolmeksi kuukaudeksi.

EU:n komissio ilmaisi myös, että se haluaa kaikin keinoin välttää Talibanin ja hallitusjoukkojen välisen konfliktin eskaloitumista täysivaltaiseksi sisällissodaksi.

EU pelkää, että sisällissota tekisi maasta entistä merkittävämmän huumeiden tuottajan ja aiheuttaisi valtavan siirtolaisaallon.

Punainen risti kertoi tänään tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että hallituksen ja äärijärjestön välillä kiihtyvät taistelut voivat uhata jopa satojen tuhansien siviilien henkeä.

