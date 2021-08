New Yorkin kuvernööri Cuomo joutui eroamaan ahdistelusyytösten takia, tilalle osavaltion ensimmäinen naiskuvernööri

Kuva: Copyright © 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press

Andrew Cuomo kiisti pitkään ahdistelleensa ja uhkailleensa yhtätoista naista, mukaanlukien nykyisiä ja entisiä hallinnon työntekijöitä.

Viime viikolla eropaineet kuitenkin kasvoivat merkittävästi, kun New Yorkin osavaltion korkein oikeusviranomainen julkisti kattavan raportin ahdistelusta ja demokraattipresidentti Joe Biden vaati Cuomoa eroamaan.

Myös osavaltion parlamentissa oli vireillä syytteen nosto Cuomoa vastaan.

Tänään eroilmoitus lopulta tuli:

– Olen sitä mieltä, että olosuhteet huomioiden on paras tapa olla avuksi on, että astun sivuun ja annan hallinnon jatkaa hallinnointia, sanoi Cuomo suorassa tv-puheessa.

Cuomo kuitenkin kiisti käyttäytyneensä tietoisesti epäkunnioittavasti naisia kohtaan. Hänen mukaansa "poliittisesti motivoitua hyökkäystä" vastaan taisteleminen olisi kuitenkin alistanut osavaltion kuukausia kestävälle myllerrykselle, minkä hän halusi estää.

Eroava kuvernööri Andrew Cuomo arkistokuvassa. Kuva: Photo/Hans Pennink

Hänen eronsa astuu voimaan kahden viikon kuluessa. Erostaan huolimatta Cuomoa vastaan saatetaan silti vielä nostaa rikossyyte.

Sijaan nousee toinen demokraatti, Kathy Hochul. 62-vuotias entinen kongressin edustajainhuoneen jäsen Hochul on ensimmäinen nainen New Yorkin kuvernöörinä.

Kuvernöörin poika ja suosittu poliitikko

63-vuotias Cuomo on syntyperäinen newyorkilainen. Hän ehti toimia New Yorkin kuvernöörinä vuodesta 2011 lähtien. Myös hänen isänsä Mario Cuomo oli New Yorkin kuvernööri, kolme virkakautta 1983–1994.

Andrew Cuomo toimi myös asuntoministerinä presidentti Bill Clintonin hallituksessa, 1997–2001.

Kuvernöörinä Cuomo mainosti itseään edistyksellisenä demokraattina, joka saa asioita aikaan. Hän edesauttoi samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistamista ja edisti minimipalkan nostoa ja perhevapaita. Hän myös tuki isoja infrastruktuurihankkeita, mukaanlukien Hudson-joen ylittävän sillan rakentaminen – sillan hän nimesi isänsä mukaan.

Uudeksi kuvernööriksi nouseva Kathy Hochul toukokuussa. Kuva: Lev Radin / Alamy / AOP

Hän myös tuki julkisesti #MeToo-liikettä ja allekirjoitti seksuaalista ahdistelua ja raiskauksia koskevien lakien kiristyksiä.

Viime vuonna koronapandemian alkuvaiheessa hänen suosionsa nousi, kun hän televisiossa kannusti tiedotustilaisuuksissa kansalaisia pysymään kotosalla ja käyttämään kasvomaskia. Samaan aikaan presidentti Donald Trump vaikutti vähättelevän julkisuudessa koronapandemiaa.

Nämä saavutukset haalistuivat kuitenkin nopeasti, kun kävi ilmi, että hänen hallintonsa oli pakottanut hoitokoteja ottamaan koronasta toipuvia potilaita sekä kaunistellut hoitokodeissa tilastoituja koronakuolemien määriä, estääkseen presidentti Trumpia kritisoimasta New Yorkin osavaltion hallintoa.

