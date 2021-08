Kirjeenvaihtajalta: Bidenin historiallisen infrastruktuuripaketin toteutuminen on käden ulottuvilla – mutta miten kävi ilmastotoimien?

Yhdysvaltain senaatti on äänestänyt 69–30 Bidenin infrastruktuuripaketin puolesta. Paketista tekee historiallisen paitsi sen koko, myös puolueiden välinen yhteistyö. Ilmastonmuutoksen kannalta merkittävämpi on kuitenkin infrastruktuuripaketin toinen osa.

WASHINGTON. Tiistaina useita kuukausia kestänyt vääntö nytkähti kohti päätepistettään, kun senaatti hyväksyi viilatun infrastruktuuripaketin.

Lakipaketti on noin biljoonan dollarin eli 850 miljardin euron arvoinen sijoitus Yhdysvaltain infrastruktuuriin. Pelkkä paketin mittakaava itsessään on historiallinen.

Poikkeuksellista on myös se, että senaattorit tekivät yhteistyötä yli puoluerajojen. Lopullinen sovinto infrastruktuuriin suunnattavista summista syntyi republikaani- ja demokraattisenaattorien muodostaman ryhmän yhteistyönä, ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.

Jopa republikaanijohtaja Micth McConnell äänesti lain puolesta, vaikka vielä loppukeväästä vannoi pysäyttävänsä kaikki Bidenin hallinnon lakialoitteet.

Biden siis saavutti, teoriassa, kaksi tavoitettaan. Presidentin tärkein prioriteetti eli Yhdysvaltain infrastruktuurin kehittäminen etenee. Biden myös osoitti olleensa oikeassa uskoessaan puolueiden väliseen yhteistyöhön maan äärimmäisestä polarisaatiosta huolimatta.

Sen sijaan ilmastotavoitteiden kannalta paketti on pettymys, varsinkin juuri YK:n uuden ilmastoraportin julkaisun jälkeen.

Alunperin infrastruktuuripaketin ensimmäisen osan oli tarkoitus sisältää merkittäviä ilmastotoimia, sillä presidentinhallinnon asettamien päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii mittavia uudistuksia. Biden on kuukausien ajan hokenut, että nämä toimet hyödyttäisivät keskiluokkaa, sillä ilmastonmuutokseen varautuminen tuo työpaikkoja ja lisää kilpailukykyä.

Bidenin ensimmäinen ehdotus sisälsi suuria ilmastotoimia.

Se olisi esimerkiksi luonut kansallisen puhtaan energian standardin, lopettanut asteittain fossiilisten energialähteiden valtiontuet ja rahoittanut puhtaiden energialähteiden innovaatiotyötä jopa 35 miljardilla dollarilla.

Tällaisilla toimilla olisi ollut maailmanlaajuisia vaikutuksia energiamarkkinoilla, ja ne olisivat nykäisseet Yhdysvaltoja huomattavasti lähemmäs päästötavoitteiden saavuttamista.

Ne eivät kuitenkaan toteutuneet läpimenneessä paketissa. Se sisältää rahoitusta muun muassa uusiin teihin ja siltoihin, juomavedenjakelun parantamiseen, julkiseen liikenteeseen, internetyhteyksiin ja Bidenin lempilapselle, raideliikenteeseen.

Ilmainen sähköautojen latauspiste Marylandin Rovkvillessä. Osana infrastruktuutipakettia sähköutojen latauspisteverkkoa on tarkoitus kohentaa. Kuva: Shutterstock/All Over Press

Lisäksi rahaa on joihinkin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviin projekteihin. Yhdysvallat esimerkiksi rakentaa uuden infrastruktuurirahoituksen turvin sähköautojen latausverkoston vauhdittamaan liikenteen sähköistymistä. Sähköverkosto kunnostetaan jotta uusiutuvien energialähteiden saatavuus paranisi.

Jos ilmastotoimista ei olisi karsittu, infrastruktuuripaketin ensimmäinen osa olisi tuskin toteutunut. Republikaanit halusivat leikata kustannuksia merkittävästi, eivätkä kaikki demokraatit olleet valmiita säätämään lakia ilman republikaaneja.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että laajat ilmastotoimet olisi kuopattu – demokraatit vain ajavat niitä eri reittiä.

Infrastruktuuripaketti siirtyy seuraavaksi hyväksyttäväksi edustajainhuoneeseen, jossa senlopullinen kohtalo on ainakin uhkausten tasolla sidottu toiseen laajaan talouspakettiin. Se on Bidenin suunnittelema tuki- ja uudistuspaketti, josta presidentti on puhunut “inhimillisen infrastruktuurin pakettina”.

Ilmastotoimet siirtyvät osittain tähän infrastruktuuripaketin toiseen osaan, joka etenee rinta rinnan ensimmäisen palasen kanssa, mutta pelkästään demokraattien voimalla niin kutsutun budjetin uudelleen muotoilun varjolla.

Budjettilisäys sisältää useita miljardeja dollareita muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaan, koulutukseen, vanhustenhuoltoon ja lapsiperheiden tukemiseen.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi. Kuva: Jim Lo Scalzo / EPA

Demokraattien Nancy Pelosi on ilmoittanut, että ei aio käynnistää edustajainhuoneen äänestystä infrastruktuuripaketin ensimmäisestä osasta, ellei budjettilisäys etene senaatissa.

Jotta budjettilisäys etenisi, kaikkien demokraattisenaattorien on äänestettävä sen puolesta.

Ratkaisevassa osassa on jälleen kerran Länsi-Virginian demokraattisenaattori Joe Manchin, joka tunnetaan tiiviistä suhteistaan fossiiliseen energiasektoriin. Se on uhka ilmastotoimille.

