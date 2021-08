Kanadalaiselle kova tuomio Kiinassa ja lisää seurannee – Kanadassa odotetaan päätöstä kiinalaisen Huawei-johtajan luovutuksesta Yhdysvaltoihin

Kiinassa on jälleen annettu ankara tuomio kanadalaiselle. Kanadalainen liikemies Michael Spavor sai keskiviikkona Kiinassa 11 vuoden mittaisen vankeustuomion.

Kiinalainen tuomioistuin katsoi Spavorin syyllistyneen vakoiluun. Spavor myös aiotaan karkottaa, mutta tiedossa ei vielä ole, joutuuko hän sitä ennen suorittamaan koko tuomionsa Kiinassa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau tuomitsi keskiviikkona jyrkästi Spavorin kohtelun ja sanoi pitävänsä tuomiota epäoikeudenmukaisena. Pekingin-suurlähettiläänsä suulla Kanada ilmoitti pitävänsä Spavorin ja toisen kanadalaisen Michael Kovrigin pidätyksiä mielivaltaisina ja vaativansa miesten vapauttamista.

Myös Yhdysvaltain Kiinan-suurlähetystö vaatii kanadalaisten vapauttamista. Sen mukaan Kiina käyttää ihmisiä poliittisena vipuvartena.

Toisen kanadalaisen tuomiota odotetaan vielä

Spavor vangittiin Kiinassa joulukuussa 2018. Syyte nostettiin kesäkuussa 2019, ja oikeutta käytiin päivän ajan viime maaliskuussa. Spavorin omaiset kertoivat tuolloin, että nostetut syytteet olivat epämääräisiä, eikä niiden yksityiskohtia julkistettu.

Samoihin aikoihin vuonna 2018 pidätettiin toinen kanadalainen, ex-diplomaatti Michael Kovrig vakoilusta epäiltynä. Kovrigia syytettiin oikeudessa vakoilusta niin ikään maaliskuussa, mutta tuomiota ei ole vielä annettu.

Uutistoimisto AFP:n mukaan sekä Spavor että Kovrig on pidätetty lähes täysin eristyksissä ulkomaailmasta pidätyksistään lähtien.

Kotimaassa miesten pidätykset ja syytteet on tulkittu vastatoimeksi Huawein talousjohtajan Meng Wanzhoun pidätykselle. Hänet pidätettiin joulukuun 2018 alussa Kanadassa Yhdysvaltain pyynnöstä.

Kiina vaatii Mengin palauttamista, kun taas Yhdysvallat haluaa, että rikoksista epäilty Meng luovutettaisiin sinne.

Huawei-johtajan mahdollisesta luovutuksesta päätettäneen pian

Kiinan on arvioitu yrittävän painostaa Kanadaa Spavorin ja Kovrigin oikeusjutuilla ja pitkillä tuomioilla. Kiina itse on kiistänyt kanadalaisten rikossyytteiden liittyvän Mengin tapaukseen. Se on kuitenkin varoittanut seurauksista, ellei Mengiä palauteta Kiinaan.

Huawei-johtaja Meng Wanzhou saapui oikeustalolle Vancouverissa Kanadassa 4. elokuuta. Mengin liikkeitä valvotaan nilkkapannalla. Kuva: Mert Alper Dervis / AOP

Mengin pidätyksen jälkeen Kiinassa on annettu useille kanadalaisille myös kuolemantuomioita huumerikoksista. Tiistaina kiinalainen tuomioistuin piti voimassa kanadalaismiehelle langetetun kuolemantuomion.

Huawein talousjohtajaa Meng Wanzhouta syytetään yhdysvaltalaispankin harhaanjohtamisesta liittyen Huawein liiketoimiin Iranissa. Hänen toimiensa epäillään johtaneen siihen, että pankki rikkoi Yhdysvaltojen Irania vastaan asettamia pakotteita. 49-vuotias Meng on myös Huawein perustajan tytär.

Kanadan länsirannikolla Vancouverissa oleskeleva Meng on kiistänyt epäilyt. Kanadassa odotetaan päätöstä hänen mahdollisesta luovutuksestaan lähikuukausina. Mengin asianajajien mukaan rikosepäilyillä on poliittinen motiivi, eikä kyse ole Kanadassa rikollisesta teosta.