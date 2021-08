VM:n kansliapäällikkö budjettineuvottelujen kynnyksellä: investointeja tärkeää saada liikkeelle, pula osaavasta työvoimasta ei saa muodostua kasvun pullonkaulaksi

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen mukaan budjettiriihessä olisi hyvä pohtia myös nopeita täsmätoimia työvoiman osaamisen kehittämiseksi. Ulkomaisen työvoiman saatavuus ja sen nopea vauhdittaminen on hänen mukaansa joka tapauksessa tärkeää.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen mukaan budjettineuvotteluihin lähdetään olosuhteissa, jossa talous kasvaa ennusteita nopeammin, mutta vain väliaikaisesti. Hän sanoo Ylen aamun haastattelussa, että nyt on hyvä päättää keinoista, joilla talouskasvu saadaan pitkäaikaiseksi.

– Julkisen talouden ja valtion talouden menoja rajaa kehys ja sen puitteissa voidaan toimia. On tärkeä saada yritysten investointeja liikkeelle ja ympäristö, jossa on hyvä tehdä investointeja mukaan lukien osaavan työvoiman hyvä saatavuus, Majanen sanoo haastattelussa.

Valtion vuoden 2022 budjettiehdotuksen käsittely alkaa valtiovarainministeriössä tänään. Ministeriön sisäisiä neuvotteluja käydään kaksi päivää. Hallituksen varsinainen budjettiriihi on syyskuun alussa.

Majasen mukaan Suomen työllisyyskehityksessä näyttäisi olevan tilanne, jossa lomautukset vaihtuvat paluuksi töihin, mutta samanaikaisesti pitkäaikaistyöttömyys kasvaa.

– Samalla on viitteitä siitä, että osaavan työvoiman saatavuus ja pula osaavasta työvoimasta on muodostumassa kasvun pullonkaulaksi. Investointien näkökulmasta on tärkeää varmistaa se, että työvoiman kohtaanto ei muodostu ongelmaksi.

Hänen mukaansa jo viime keväänä päätetty pohjoismaisen työnhaun malli ja eläkeputkipäätökset on tärkeää toimeenpanna. Budjettiriihessä olisi hyvä pohtia myös nopeita täsmätoimia työvoiman osaamisen kehittämiseksi, hän pohtii.

– Tarvitaan päivittämistä osaamiseen ja koulutusta, joka vastaa paremmin yritysten tarpeisiin. Pienenevän työvoiman maassa on joka tapauksessa tärkeää ulkomaisen työvoiman saatavuus ja sen nopea vauhdittaminen.

