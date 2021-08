Koronatartuntoja on nyt Suomessa enemmän kuin koskaan, mutta tauti ei vie sairaalaan samaan tahtiin kuin keväällä – syynä rokotteet ja nuoret sairastajat

Koronatesteissä on todettu ennätyksellisen paljon koronatartuntoja. Armilan terveysasemalla Lappeenrannassa otettiin koronatestiä 3. elokuuta.

Koronatesteissä on todettu ennätyksellisen paljon koronatartuntoja. Armilan terveysasemalla Lappeenrannassa otettiin koronatestiä 3. elokuuta. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Suomessa on todettu viimeisen kahden viikon aikana enemmän koronavirustartuntoja kuin koskaan ennen epidemian aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan maassa on todettu 174 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisten 14 vuorokauden aikana.

Edellinen ennätys oli 173 ja se tehtiin 25. maaliskuuta.

Vaikka koko maassa koronaviruksen ilmaantuvuus on noussut uuteen ennätykseen, Helsingissä ilmaantuvuus on edelleen matalampi kuin kevään epidemiahuipun aikaan. Siitäkin huolimatta koronatilanne on Helsingissä selvästi huonompi kuin koko maassa keskimäärin.

Sairaalahoidon tarve pysynyt huomattavasti pienempänä kuin aiemmin

Merkittävin ero edelliseen tartuntahuippuun on se, että sairaalahoidon kuormitus ei ole noussut lainkaan samaan tahtiin kuin tartunnat.

Edellisen epidemiahuipun aikaan osastohoidossa oli pahimmillaan yli 250 koronapotilasta ja tehohoidossa reilut 60 potilasta.

Nyt osastohoidossa on 64 koronapotilasta ja tehohoidossa 19 potilasta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Osastohoitoa vaativien potilaiden määrä on elokuun aikana laskenut, vaikka tautitapausten määrä on jatkanut kasvua. Tehohoitoa vaativien potilaiden määrä tuplaantui kuun alussa, mutta sen jälkeen nousu on tasaantunut.

Sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena siksi, että koronaa sairastavat enemmän nuoret ja jo rokotetut ihmiset. He selviävät yleensä vähemmillä oireilla kuin keväällä koronaa sairastaneet potilaat.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Helsingin koronakartat punertuivat merkittävästi kesälomien aikana

Vaikka Helsingin koronaluvut ovat vielä matalammat kuin maaliskuussa, tilanne on huonontunut merkittävästi koululaisten kesälomien aikana. Vielä kesäkuun alussa Helsingin koronakartalla oli lukuisia alueita, joissa ilmaantuvuusluku oli 25 tai vähemmän. Se on yksi kiihtymis- ja leviämisvaiheen rajapyykeistä.

Kartoilta löytyi myös monia alueita, joilla ei oltu todettu yhtäkään koronatartuntaa kahden viikon aikana. Vain parilla postinumeroalueella ilmaantuvuusluku oli yli sadan.

Tänään koululaiset palasivat pulpetteihin tyystin toisenlaisessa tilanteessa.

Vain Kivihaan postinumeroalueella ilmaantuvuusluku on pyöreä nolla. Lähes kaikilla muilla alueilla ilmaantuvuusluku on yli sata. Suurimmassa osassa kaupunkia ilmaantuvuusluku pysyy alle viiden sadan.

Korkeimmat ilmaantuvuusluvut ovat Kalasatamassa (912), Verkkosaaressa (843) ja Kaartinkaupungissa (862). Nämä luvut lähentelevät jo pandemiahuipun aikaisia aluekohtaisia ennätyksiä.

Alla olevasta kartasta voit katsoa kunkin alueen ilmaantuvuusluvun. Voit myös zoomata ja liikuttaa karttaa.

Mutta kuten todettu, koronatilanne on vielä maaliskuuta helpompi ja kartan yleisväritys jonkin verran haaleampi. Tuolloin koronatartuntojen määrä oli Helsingissä huipussaan ja nykyistä useammalla alueella ilmaantuvuusluku oli yli viidensadan. Tuolloin suurin ilmaantuvuusluku oli Puotilassa (1067).

Voit tarkastella Helsingin koronatilanteen alueellista kehittymystä koko vuoden ajalta seuraavasta kartasta.