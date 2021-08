Hyvä itsetuntemus vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin – työssä jaksaa kun tuntee omat rajansa

Turhan moni painii jaksamisensa kanssa, tekee työtä, josta ei nauti tai on työpaikassa, josta löytää enemmän kielteisiä kuin myönteisiä asioita – kaikkiin näihin on ammatissaan törmännyt tamperelainen työterveyspsykologi Marjo Pennonen. Häneltä julkaisiin keväällä tietokirja Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin.

Itsetuntemus saattaa tuntua oudolta käsitteeltä. Kun sitä kysytään, ihminen alkaa helposti luetella ulkoisia ominaisuuksia kuten ikäänsä, sukupuoltaan tai vaikkapa pituuttaan. Silloin ei päästä sen syvemmälle eli esimerkiksi persoonallisuuden piirteisiin.

Itsetuntemus on ymmärrystä omasta itsestä ja siitä, että tietää, kuka ja millainen on. Ihminen osaa havainnoida itseään ja tunnistaa tunteita, ajatuksia ja kehonsa tuntemuksia. Hän tietää hyvät ja huonot puolensa ja käyttäytymistottumuksensa.

Työterveyspsykologi Marjo Pennonen muistuttaa, että työpaikalla jokaisella on vastuu työhyvinvoinnista. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Mitä eroa on sitten itsetuntemuksella, itseluottamuksella ja itsevarmuudella?

– Ne liittyvät toki toisiinsa, mutta itseluottamuksen ja -varmuuden kohdalla ihminen luottaa tekemiseensä. Hän saavuttaa asettamansa tavoitteet ja saa sitä kautta menestystä, Marjo Pennonen sanoo.

– Itsetuntemuksessa taas on kyse siitä, että ymmärtää laajemmin, millainen on ja mitkä ovat ehkä kehittämisen tarpeet. Ihminen saattaa havahtua huomaamaan, että on arvokas sellaisena kuin on. Tätä kautta voi keskittyä vaikkapa itselle onnea tuottaviin asioihin tai siihen, miten jaksaa työelämässä.

Kaikki lähtee läsnäolosta

Itsetuntemusta voi opetella monella tavalla.

– Mietitään päivän päätteeksi tuokio sen kulkua; minkälaisia tunteita eri asiat meissä herättävät? Mikä oli päivän paras hetki ja miksi? Ja toisaalta taas, jos on ollut vaikeuksia tai haasteita, niin mitä siihen on liittynyt, Marjo Pennonen kuvailee.

Itsetuntemus vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin. Sen opettelu ja vastuu työhyvinvoinnista koskevat työpaikalla kaikkia.

– Kun tietää, mitä haluaa, ja mitkä ovat omat hyvät ja toisaalta kehitettävät puolet, pystyy ottamaan ne huomioon työhyvinvoinnissa ja työyhteisössä. Silloin voi lähteä ajamaan tarvittavia asioita, kuten vaikkapa lisäkoulutuksen tarvetta.

Opettele tuntemaan omat rajasi

Joka neljäs kokee Suomessa työstressiä, ja yli puolet kokee työnsä kuormittavaksi. Hyvä itsetuntemus voi auttaa stressissä monellakin tavalla.

– Työelämää on yritetty vuosikymmeniä kehittää vähemmän stressaavaksi, mutta tilanne jatkuu silti – esimerkiksi kun joku jää eläkkeelle, ei palkatakaan uutta tilalle vaan työt jaetaan toisten kesken. Samaten esimerkiksi jatkuvasti opeteltavat uudet ohjelmat aiheuttavat myös monille stressiä.

Marjo Pennonen on huomannut, että aika moni pinnistelee nykyään työssä äärirajoilla. Työpäivän jälkeen ei sitten jakseta kuin lysähtää sohvalle.

– Itsetuntemus auttaa ottamaan työssä esille kehittämistä kaipaavat asiat. Samalla pystyy miettimään myös omaa ajattelumalliaan ja asennettaan. Voisiko niitä lähteä muuttamaan ja viemään sitä kautta tilannetta toiseen suuntaan?

Entä voiko itsetuntemuksen kehittämiseen jumittua? Marjo Pennosen mukaan näinkin voi joskus käydä.

– Se voi muuttua liialliseksi, jos on kova tarkkailemaan itseään, ja siitä tulee vähitellen stressiä. Itsetuntemuksen opettelemisesta ei ole tarkoitus tulla yhtä uutta suoritusta tehtäväkirjaan. Hyvä itsetuntemus on myös sitä, että hyväksyy itsensä sellaisena kuin on ja sitä kautta sopeutuu ympäristöön.