Koronan ikuisuuskysymys on yhä vailla vastausta – Milloin tämä piina on ohi? Vain yksi nyrkkisääntö pitää pintansa: Ratkaisu on rokotteissa

Harva asia on ihmiselle yhtä sietämätöntä kuin epävarmuus – se, ettei isoon ja pelottavaan kysymykseen ole olemassa yksiselitteistä vastausta.

Kuitenkin juuri sitä koronavirus, covid-19 pakottaa meidät vielä puolentoista vuoden jälkeenkin sietämään.

Milloin voi taas tavata ihmisiä isolla porukalla "kuin silloin ennen"? Lokakuussa? Kai nyt sentään viimeistään jouluna?

– Rehellinen ja lyhyt vastaus on, ettei sitä tiedetä, sanoo virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

Lokakuussa voi jo ottaa rennommin, sen verran lupaa Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Syyskuun loppuun mennessä lähes kaikki rokotuksen haluavat työikäiset ovat saaneet tehosteen. Rämet ei näe syytä, mikseivät he voisi sen jälkeen mennä rauhallisin mielin elokuviin, teatteriin tai lähityöhön.

– Kahden rokotuksen jälkeen työikäisillä alkaa olla isompi riski, että puu kaatuu päälle, kuin että he saavat vakavan koronan, Rämet muotoilee.

– Ellei tule yllätyksiä, hän täsmentää.

Korona on yllättänyt ihmisen jo niin monta kertaa, että asiantuntijat korostavat usein, ettei yllätyksen mahdollisuutta voida sulkea pois.

Hallituksen torstaina julkistaman koronastrategian ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan rajoituksia voitaisiin alkaa purkaa, kun yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus olisi 80–90 prosentin luokkaa.

Se tuskin täyttyy vielä lokakuussa.

Tilastotieteen professori Pauliina Ilmonen Aalto-yliopistosta arvioi, että paluuta normaaliin joudutaan odottamaan huomattavasti pidempään.

– Kun yli 12-vuotiaitakin saadaan rokotettua syksyn aikana, valistunut näkemykseni on, että ensi kevääseen mennessä voimme palata takaisin aikaan, jossa ollaan ilman maskeja ja turvavälejä, Ilmonen sanoo.

– Silloin myös koronan pitkittyneistä vaikutuksista eli long covidista tiedetään enemmän.

Uskon vahvasti, että palaamme likimain siihen vanhaan hyvään aikaan, jolloin ei tarvitse pelätä koronavirusta. Se tuskin tapahtuu vielä syksyllä, mutta on tuskin hirvittävän kaukanakaan, sanoo tilastotieteen professori Pauliina Ilmonen Aalto-yliopistosta.

Uskon vahvasti, että palaamme likimain siihen vanhaan hyvään aikaan, jolloin ei tarvitse pelätä koronavirusta. Se tuskin tapahtuu vielä syksyllä, mutta on tuskin hirvittävän kaukanakaan, sanoo tilastotieteen professori Pauliina Ilmonen Aalto-yliopistosta. Kuva: Yle

Koska deltamuunnos pystyy leviämään myös rokotettujen avulla, ei perinteistä laumasuojaa synny.

Laumasuojalla tarkoitetaan sitä, että rokottamattomienkin riski saada tartunta jää pieneksi.

Lisäksi deltamuunnoksen R-luku eli tartuttavuusluku on 5–6 eli sama kuin vesirokolla. Se tarkoittaa, että jokainen tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin viidestä kuuteen muuta.

– Jopa siinä tapauksessa että rokotteet olisivat sataprosenttisen tehokkaita – mitä ne siis eivät ole – laumasuojan muodostumiseen tarvittaisiin lähes sataprosenttinen rokotuskattavuus.

Ilmonen antaa vertailun vuoksi esimerkin: kurkkumätään syntyy väestössä laumasuoja noin 70 prosentin rokotuskattavuudella ja erittäin tarttuvaan tuhkarokkoonkin runsaalla 90 prosentilla.

Vaikka laumasuojan mahdollisuus on menetetty, se ei virologi Olli Vapalahden mukaan tarkoita kuitenkaan, etteivätkö rokotukset suojaisi jonkin verran myös niitä, jotka eivät niitä ole saaneet.

– Laumasuojan konsepti ei ole 6–0. Että se joko toimii täydellisesti tai ei ollenkaan. Vaikka osa rokotetuista levittää virusta, sen leviäminen kuitenkin hidastuu.

Ennen kuin huomattiin, että deltamuunnos on oppinut leviämään myös rokotettujen ihmisten kautta, ajateltiin että 70 prosentin rokotuskattavuus riittäisi takaamaan paluun normaaliin.

Tämä oletus on jo historiaa.

Alkuperäisiin variantteihin, kuten wuhaniin tai brittimuunnokseen eli alfaan se olisi Vapalahden mukaan voinut riittää, jos rokotussuoja ei hiipuisi, mutta ei enää deltaan.

– Deltaviruksen leviämistahdilla on liikaa, että meillä olisi 30 prosenttia joko rokottamattomia tai sairastamattomia, Vapalahti sanoo.

Leviämistahdista kertoo se, että rokotettujen suuresta määrästä huolimatta torstaina Suomessa raportoitiin ensimmäisen kerran ennätykselliset yli tuhat uutta tartuntaa.

Vapalahden mukaan näin kovilla tartuntaluvuilla tarvitaan niin rajoituksia kuin maskejakin hillitsemään terveydenhuollon kuormaa ja sairaalahoidon tarvetta – kunnes halukkaat on 2–3 kuukauden päästä rokotettu.

Samoilla linjoilla on Pauliina Ilmonen.

– Ainakin massatapahtumien avaamisen suhteen olisin hyvin varovainen.

Työikäinen uskaltaa kahden rokotuksen jälkeen käydä huoletta elokuvissa tai omalla työpaikallaan, sanoo Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin. – Kahden rokotuksen jälkeen työikäisille alkaa olla isompi riski, että puu kaatuu päälle, kuin että he saavat vakavan koronan.

Työikäinen uskaltaa kahden rokotuksen jälkeen käydä huoletta elokuvissa tai omalla työpaikallaan, sanoo Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin. – Kahden rokotuksen jälkeen työikäisille alkaa olla isompi riski, että puu kaatuu päälle, kuin että he saavat vakavan koronan. Kuva: Joni Tammela / Yle

Kun puhutaan 80–90 prosentin rokotuskattavuudesta, kyse on siis ihmisten tekemästä sopimuksesta, tavoitteesta.

Ei ole takeita, että tavoite saavutetaan, niin koulutettua ja kulkutautivastaista kansaa kuin suomalaiset ovatkin. Korona on arvaamaton, mutta niin on myös ihminen.

– Disinformaatio ja rokotevastaisuus ovat jossain määrin ongelma koronan torjumisessa, Vapalahti sanoo.

– Aitoja riskejä normaaliin palaamiselle on se, että rokotevastaisuus alkaa lisääntyä, mutta myös se, jos rokotteiden saatavuudessa ilmenee ongelmia, Pauliina Ilmonen luettelee epävarmuustekijöitä.

Disinformaation suosio osoittaa jälleen, miten epätosi tarina voi olla kiehtovampi vaihtoehto kuin tylsien todennäköisyyksien varassa eläminen.

Jos Vapalahden ja Ilmosen kuvailemat riskit toteutuvat, rokotuskattavuus jää toivottua matalammaksi ehkä pitkäänkin.

– Silloin pitää kysyä, mitä saavutetaan sillä, että kahden rokotuksen saaneita vielä rajoitetaan, kysyy Mika Rämet.

– Jos kaikki halukkaat ovat rokotussarjansa saaneet, silloin heitä rajoittamalla suojeltaisiin lähinnä niitä, jotka kieltäytyvät ottamasta rokotetta, Rämet vastaa kysymykseen heti perään.

Ironista on, että suojelun kohteena olisivat lähinnä ne, jotka suojelusta ovat vähiten kiinnostuneita tai vastustavat sitä.

THL:n ylilääkäri, Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmä KRAR:in sihteeri Hanna Nohynek on nostanut jo keväällä esiin kysymyksen, mikä määrä infektioita yhteiskunnassa sallitaan, ja mikä on niiden torjumisen eli rajoitusten hinta.

– Pidemmän päälle koronatoimien hinta on iso, vaikutukset ovat suoria ja epäsuoria. Se syö muuta terveydenhuoltoa, perusterveydenhoitoa, hampaidenhoitoa, mielenterveyden hoitoa, sanoo Nohynek.