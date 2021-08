Lomaparatiisi Hangon "takapihalla" makaa epämääräinen romuvuori meren äärellä – Sataman toimitusjohtaja: "Se ei ole mikään roskakasa"

Hangon Koverharin satamasta kuljetetaan muun muassa kierrätysmetallia jatkojalostukseen ulkomaille. Lähiasukkaiden mukaan laiturilla säilytettävässä kasassa on myös muovia ja sitä on päätynyt mereen. Koverharin satamaa on tarkoitus laajentaa entisestään.

Hangon Lappohjassa hotellia pyörittävä Ari Kapanen paheksuu viereisen Koverharin sataman toimintaa. Laiturilta tippuu Kapasen mukaan roskia mereen ja kivihiilikasojen pöly leviää lähimaastoon.