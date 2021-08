Ymmärsivätkö 16-vuotiaan pojan Koskelassa surmanneet alaikäiset toimintansa seuraukset? Mielentilatutkimusten lopputulokset julki perjantaina

Kolmen vuonna 2004 syntyneen murhasta syytetyn pojan mielentilatutkimusten lausuntoja käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa Koskelan surmajutun viimeisessä pääkäsittelyssä perjantaina 13. elokuuta.

Lausuntojen sisältö on muilta osin salainen, mutta niiden lopputulokset tulevat julki. Lausunnoista selviää, olivatko syytetyt teon aikaan syyntakeisia, syyntakeettomia vai alentuneesti syyntakeisia.

Alaikäisiä poikia syytetään 16-vuotiaan pojan murhasta Koskelan sairaalan alueella Helsingissä perjantaina 4. joulukuuta 2020.

Kolme mahdollista lopputulosta Jos syytetty todetaan syyntakeiseksi, mielentilatutkimus ei vaikuta rangaistukseen. Hänen katsotaan olleen teon aikaan täydessä ymmärryksessä.

Syyntakeeton jätetään tuomitsematta rangaistukseen, koska hän ei esimerkiksi mielisairauden vuoksi ole voinut käsittää tekonsa seurauksia. Hänet voidaan määrätä psykiatriseen pakkohoitoon.

Alentuneesti syyntakeinen on puolestaan teon hetkellä ollut täyttä ymmärrystä vailla, mutta hän voinut ymmärtää tekonsa seuraukset. Alentunut syyntakeisuus lyhentää tuomiota neljänneksellä, mutta se ei sisällä hoitovelvoitetta.

Alaikäinen voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon mielisairauden perusteella tai alaikäisen vakavan mielenterveyshäiriön perusteella.

Itse aiheutettu tila, kuten päihtymys teon aikana ei vähennä syytetyn syyntakeisuutta.

Rikos oli poikkeuksellisen raaka ja julma

Syyttäjien mukaan pojat murhasivat seurassaan olleen 16-vuotiaan pojan yksissä tuumin.

Syyttäjien mukaan syytetyt olivat houkutelleet uhrin mukaansa yhden syytetyn syntymäpäiväjuhliin tarkoituksenaan kohdistaa häneen väkivaltaa.

Uhria oli pahoinpidelty raa'alla, julmalla ja nöyryyttävällä tavalla useiden tuntien ajan. Lopulta tiedottomassa tilassa ollut uhri oli jätetty rikospaikalle kylmään ulkoilmaan. Hänet löydettiin menehtyneenä vasta seuraavana maanantaina.

Uhria oli pahoinpidelty samassa paikassa jo kolmena aiempana perjantaina. Lisäksi osittain samat tekijät olivat osallistuneet aiemmin uhrin ryöstöön ja siihen yllyttämiseen.

Syytetyt tutkittiin eri mielisairaaloissa

Syyttäjät vaativat syytetyille mielentilatutkimusta heidän nuoren ikänsä sekä teon poikkeuksellisen laadun vuoksi.

– On syytä tällaisessa teossa tutkia, ovatko vastaajat syyntakeisia ja löydetäänkö jotain syytä, miksi he ovat näin toimineet. Mielentilatutkimus oli myös heidän etunsa, kertoo toinen jutun syyttäjistä, aluesyyttäjä Satu Pomoell.

Kukaan ei vastustanut tutkimusta, joten syytetyt määrättiin mielentilatutkimukseen Helsingin käräjäoikeuden 24. maaliskuuta 2021 antamassa välituomiossa.

Välituomion mukaan syyttäjien kuvaus perjantain 4. joulukuuta tapahtumista on voitu pääpiirteissään todistaa. Välituomiossa ei kuitenkaan otettu vielä kantaa rangaistuksiin tai rikosnimikkeisiin.

Kaikki kolme syytettyä on tutkittu kevään ja kesän aikana kukin eri psykiatrisessa sairaalassa. Alaikäisten mielentilatutkimuksissa otetaan huomioon myös kehityksen keskeneräisyys.

Lastenpsykiatri ja oikeuspsykiatri Liisa Eloranta kertoo, mitä mielentilatutkimus tarkoittaa.

Syyttäjä vaativat pitkiä vankeusrangaistuksia

Lopullinen tuomio annetaan, kun mielentutkimusten lausunnot on käsitelty oikeudessa. Tuomioistuin ottaa mielentilalausunnot huomioon harkinnassaan, mutta tekee ratkaisun rangaistuksesta itsenäisesti.

Tuomionantopäivä kerrotaan perjantain istunnossa. Tuomio annettaneen muutaman viikon sisällä. Alaikäiset syytetyt ovat edelleen vangittuina. Perjantaina päätetään vangitsemisen jatkamisesta.

Syyttäjät vaativat syytetyille 12, 11 ja 9,5 vuoden vankeusrangaistuksia murhasta sekä aiemmista pahoinpitelyistä ja ryöstöstä sekä siihen yllyttämisestä.

Syytetyt kiistävät tahallisen henkirikoksen. Kaksi heistä myöntää uhrin viimeisenä iltana syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen, yksi pelkkään pahoinpitelyyn.

Puolustuksen mukaan oikea rangaistus törkeistä rikoksista olisi noin neljä vuotta vankeutta ja pahoinpitelystä alle kaksi vuotta ehdollista vankeutta.

Asianosaiset voivat täydentää loppulausuntojaan perjantain istunnossa.

– Asianosaisilla on tilaisuus lausua siitä, mitä mielentilatutkimuksen jälkeen on heidän mielestään tarpeen lausua ennen kuin he jättävät asian ratkaistavaksi, kertoo Helsingin käräjäoikeuden laamanni, Koskelan surmajutun puheenjohtaja Tuomas Nurmi.

Viranomaisten toimintaa selvitetään

Koskelan surma on herättänyt kysymyksiä viranomaisten toiminnan riittävyydestä.

Murhasta syytetyt pojat pahoinpitelivät surman uhria useita kertoja ennen surmailtaa.

Uhri oli saanut pahoinpitelyistä silmin nähden havaittavia vammoja. Hän oli kuitenkin peitellyt vammojen alkuperää.

Kukaan uhrin lähellä ollut ulkopuolinen ei tiennyt tilanteesta, eikä puuttunut siihen. Poliisi tiedotti tapauksen alkuvaiheessa uhrin olleen lastensuojelun asiakas.

Ylen tietojen mukaan hän asui kodin ulkopuolelle sijoitettuna uhrin vanhempien omasta toiveesta.

Helsingin poliisilaitos tekee esiselvitystä uhrin koulun ja lastensuojelun toiminnasta.

Lisää aiheesta:

Ylen tiedot: Viranomaiset pettivät Koskelan surman uhrin – lastenkoti ei etsinyt poikaa vaikka vanhemmat pyysivät, koulusta paljastui puutteita

Koskelan henkirikoksen syyttäjät: Illan kuluessa syytettyjen on täytynyt ymmärtää, mihin teko johtaa – teossa kysymys tahallisuuden alimmasta asteesta

Koskelan murhatutkinta valmistui: 16-vuotiaat epäillyt pitivät sadistisesti hauskaa uhrin kustannuksella – uhria pahoinpideltiin samassa paikassa useana perjantaina

Koskelan henkirikoksen uhri oli lastensuojelun asiakas ja se toi esiin alan kipupisteet – asiantuntija: Hatkassa olevia nuoria ei välttämättä etsi kukaan