Mistä tietää, onko lapsi kypsä pyöräilemään kouluun? Kokosimme 3 vinkkiä vanhemmille

Katso video: Ronja ja Elias Lipposella on toiveita ja ohjeita turvalliseen pyöräilyyn uuden lukuvuoden alkaessa.

Lapset lähtevät koulutielle ja monissa perheissä alkaa taas pohdinta siitä, uskaltaako lasta päästää polkupyörällä kouluun.

Koulut eivät saa kieltää tai rajoittaa edes pienimpien koululaisten pyöräilyä, mutta esimerkiksi turvallisuuteen perustuvia suosituksia on mahdollista antaa. Lopullinen päätös kuuluu kuitenkin tehdä perheissä yhdessä lasten kanssa.

Ylen haastattelemat asiantuntijat suuntaisivatkin kouluilta tulevia suosituksia liikennekasvatuksen suuntaan siten, että perheet tekevät itse päätöksensä siitä, onko lapsi kypsä pyöräilemään koulumatkoja.

– Opettajilla ja rehtoreilla on tietämystä koulujen lähiympäristön liikenteestä ja vaaranpaikoista. Huoltajilla puolestaan pitää olla ymmärrystä siitä, millaisia tietoja ja taitoja lapsilta odotetaan liikenteessä, toteaa Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.

Kysyimme neuvoja siihen, mistä tietää, milloin lapsi on kypsä polkupyöräilemään kouluun ja miten lasta voi pyöräilyyn opastaa. Iällä ei välttämättä tähän ole vaikutusta.

1) Keskustelkaa yhdessä kotona

Lapsen kanssa kannattaa aluksi keskustella kotona polkupyöräilystä ja hänen kiinnostuksestaan pyöräilyä kohtaan.

Jo tässä vaiheessa on hyvä pohtia reittiä sekä liikennesääntöjä ja mahdollisia vaaranpaikkoja koulureitin varrella.

Kuopiolaiset Antti (edessä oikealla), Niilo, Eelis, Anne ja Ronja Lipponen liikkuvat arjessa polkupyörällä lähes kaikkialle. Kouluun lapset eivät kuitenkaan pyörällä kulje, koska he noudattavat koulun antamaa suositusta. Kuva: Antti Karhunen / Yle

2) Lapsen kanssa täytyy pyöräillä yhdessä

On tärkeää pyöräillä koulumatkareittiä yhdessä lapsen kanssa useita kertoja. Tällöin vanhemmat pystyvät hahmottamaan itselleen lapsen taitoja ja samalla taidot myös kehittyvät. Yksi kerta ei riitä.

Vanhempien on hyvä hahmottaa, millä tasolla lapsella on ajoneuvon eli pyörän hallinta ja liikennesäännöt sekä erilaisten tilanteiden kohtaaminen liikenteessä.

Esimerkiksi se, että osaa ajaa polkupyörällä pitämällä yhtä kättä ohjaintangossa, on keino arvioida lapsen pyöränhallintataitoja. Tätä taitoa tarvitaan suuntamerkin näyttämisessä. Lapsen pitää myös osata seurata pyöräillessään muuta liikennettä.

Isompaakaan koululaista ei pidä päästää polkupyörällä liikenteeseen kylmiltään.

3) Ainakin väistämiseen liittyvät liikennesäännöt tiedettävä

Väistämissäännöt eli missä tilanteessa pyörä väistää ja missä auto. Sääntöjä voi kerrata esimerkiksi Pyöräliiton sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja, jolloin tienylityksessä pätee eri väistämissäännöt kuin jalankulkijana. Pienen lapsen osalta helpointa on, että ennen tienylitystä pysähdytään ja ajorata ylitetään taluttamalla, jolloin lapsi on jalankulkija, ja ajoradan liikenteen tulee lain mukaan antaa suojatietä ylittävälle jalankulkijalle esteetön kulku.

Pyöräilijän paikka on tiedettävä. Esimerkiksi vain alle 12-vuotias lapsi voi ajaa jalkakäytävällä, mutta tällöinkään ei saa aiheuttaa huomattavaa haittaa jalankululle.

On myös hyvä muistaa pyörän ja pyöräilijän varusteet kuten esimerkiksi pyörän valot sekä pyöräilykypärä.

Lapsen on myös hyvä ymmärtää, että tilanteet liikenteessä eivät mene aina sääntöjen mukaan. Yllättäviin tilanteisiin on hyvä varautua.

Neuvoja antoivat Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi, kuopiolainen perheenisä ja aktiivinen pyöräilijä Antti Lipponen sekä Sanna Ojajärvi Fiksusti kouluun -hankkeesta.

