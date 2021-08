Katso suora lähetys klo 15: Ijahis idja -festivaali järjestetään jälleen Inarissa, mutta miten tapahtumassa huolehditaan koronaturvallisuudesta?

Saamelainen perinteinen joiku, pop-musiikki ja rap vuorottelevat Inarin alkavassa syksyssä, kun Suomen ainoa alkuperäiskansojen musiikkifestivaali Ijahis idja järjestetään ulkoilmatapahtumana tulevana lauantaina.

Viime vuonna festivaalin musiikkikattaus tarjottiin verkkolähetyksenä, mutta tänä vuonna järjestäjät ovat päässeet totuttuun tapaan rakentamaan festivaalialuetta Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen pihalle Inarissa.

Paikalle odotetaan väkeä myös muualta kuin Suomesta.

Ylen festarikatsaukset perjantaina ja lauantaina

Yle lähettää paikan päältä livelähetyksen sekä perjantaina kello 15.00 että lauantaina kello 16.00.

Perjantain noin puolituntisessa lähetyksessä tutustutaan festivaalin valmisteluihin ja muihin järjestelyihin sekä perehdytään siihen, kuinka koronatilanteen vavisuttama tapahtuma-ala palaa myös Saamenmaalla hiljalleen ennalleen. Mukana lähetyksessä ovat muun muassa tapahtuman tuottaja Oula Guttorm sekä apulaistuottaja Aleksi Ahlakorpi.

Perjantain lähetys toimitetaan sekä suomeksi että pohjoissaameksi.

Lauantain saamenkielisessä livessä päästään tutustumaan festarien tarjontaan ja pitkästä aikaa oletettavasti myös ihmisvilinään. Nuoret saamenkäsityön taitajat Eveliina Järvinen ja Rita Nurmenrinta kertovat tämän hetken saamenpukutrendeistä.

Lisäksi taiteellinen johtaja Anna Näkkäläjärvi-Länsman kertoo festivaalin taiteellisesta puolesta kuten siitä, millainen artistikattaus festivaaleilla tänä vuonna on ja miten se on rakentunut.

Ylen saamenkielinen verkkolähetys festivaalipäivänä 14.8. lähetetään kello 16.00 alkaen. Toimittajat Xia Torikka / Yle ja Linda Tammela / Yle, kuvaus Anneli Lappalainen / Yle.

Turvavälit pidettävissä, sairaana paikan päälle ei pidä tulla

Ijahis idja -festivaalin tuottaja Oula Guttorm haluaa muistuttaa paikalle saapuvia siitä, että koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne jatkuu yhä. Guttorm huomauttaa, että festivaalin onnistuminen vaatii yhteistyötä.

– Olemme tietysti festivaalin puolesta valmistautuneet niin, että pystymme turvallisesti järjestämään festivaalin, mutta se vaatii tietysti myös festivaalikävijöiltä osallistumista, sanoo Guttorm.

Ijahis idja -festivaalin tuottaja Oula Guttorm uskoo, että turvavälien pitäminen onnistuu laajalla festivaalialueella. Kuva: Susanna Guttorm / Yle

Tuottaja toivoo, että ihmiset saapuisivat paikalle ainoastaan terveenä, huolehtisivat tarkasti käsihygieniasta, maksaisivat kortilla ja pitäisivät turvavälit muihin ihmisiin. Festivaalialue on Guttormin mukaan kuitenkin sen verran laaja, että turvavälien pitäminen onnistunee helposti. Maskipakkoa festivaalilla ei kuitenkaan ole.

Jotta festivaalin lipunmyyntipaikalle ei syntyisi jonoja, tuottaja suosittaa tulemaan paikalle ajoissa.

Tunnettuja pitkän linjan artisteja

Tämän vuoden Ijahis idja tarjoaa monenlaista saamelaismusiikkia. Kenties tunnetuin esiintyjistä on Ruotsin puoleiselta Saamenmaalta saapuva Talent-voittaja Jon Henrik Fjällgren, jonka ensiesiintymistä kilpailussa on katsottu YouTubessa yli 12 miljoonaa kertaa. Fjällgren on osallistunut useampaan otteeseen Ruotsin euroviisukarsintoihin, mutta ei ole voittanut kilpailua.

Illan aloittaa joikaaja Iŋgá-Máret Gaup-Juuson ja muusikko Patrick Shaw Iversen duo nimeltä Tundra Electro. Duo yhdistelee perinteistä joikua elektroniseen musiikkiin.

Suositut saamelaisräppärit Amoc ja Ailu Valle räppäävät illan viimeisinä tunteina hämärtyvässä Inarin illassa. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Perinteistä joikua kuullaan myös omassa osuudessaan Niiles Jouni Aikion, Biggá Aikion ja Laura Tapiolan esityksissä.

Pitkän linjan saamelaisartisti Ulla Pirttijärvi nousee lavalle yhdessä Ulda-bändinsä kanssa. Nuorempaa saamelaismusiikin kaartia edustaa räppäri Yungmiqu, Mihkku Laiti, joka osallistui kuluvana vuonna Talent-kilpailuun Suomessa ja eteni aina semifinaaleihin saakka.

Illan päättävät yhdessä esiintyen inarinsaameksi räppäävä Amoc ja pohjoissaamenkielinen Ailu Valle. Tällä kertaa he esiintyvät yhdessä ja esittävät uusia kappaleita.