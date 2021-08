Kerro meille: Onko koronarokotteen ottaminen aiheuttanut kiistaa lähipiirissäsi?

Osa suomalaisista on jättänyt ottamatta koronarokotteen, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Yle kerää kokemuksia siitä, millaisia tilanteita tämä on aiheuttanut ihmisten arjessa. Onko rokottamattomuus johtanut kiistoihin lähipiirissäsi? Miten ne on ratkaistu?

Rokotekattavuus on Suomessa yhä alle 70 prosenttia. Kuva: Seppo Samuli / Lehtikuva