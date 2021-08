Ääriliike Taliban etenee vauhdilla Afganistanissa – tutkijan mukaan sitä siivittää asevoimien korruptio: "Rivissä on väkeä, jota ei oikeasti olekaan"

Korruptoitunut Afganistanin armeija ei ole pystynyt pysäyttämään Talibania. Pääkaupunki Kabulin on arvioitu kukistuvan lähikuukausina. Suomalainen sotilasasiantuntija ennustaa Kabuliin verisiä taisteluita.

Maailma on seurannut hämmästellen ääriliike Talibanin nopeaa etenemistä ja kaupunkien valtaamista Afganistanissa. Islamistinen ääriliike on vajaassa viikossa vallannut kymmenkunta maakuntakeskusta.

Afganistanin keskushallituksen joukot ovat taipuneet kaupunki kaupungilta. Joidenkin arvioiden mukaan puolet Afganistanista on Talibanin hallinnassa, joidenkin laskelmien mukaan jopa reilusti yli puolet.

Se ei yllätä Afganistanin tilannetta hyvin tuntevaa apulaissotilasprofessoria Antti Parosta.

– Jos Taliban tarjoaa rivisotilaille vaihtoehtoina kotiin palaamista tai lähes varmaa kuolemaa taisteluissa, ensiksi mainittu on monelle houkutteleva vaihtoehto, Antti Paronen sanoo.

Hän muistuttaa, että monelle tavalliselle sotilaalle kuuluminen omaan heimoon tai perheeseen on läheisempää kuin kuuluminen asevoimien yksikköön tai vaikka kotimaahansa.

– 20 vuotta kestänyt asevoimien koulutus ja kehittäminen ei ole tuottanut tulosta.

Länsi oli Afganistanissa läsnä kaksi vuosikymmentä. Keväällä Yhdysvallat ilmoitti vetäytymisestä ja heinäkuussa aikataulu täsmentyi niin, että yhdysvaltalaisjoukot poistuvat Afganistanista tämän kuun loppuun mennessä.

– Oli oletettavaa, että Taliban kiihdyttää iskujaan presidentti Joe Bidenin ilmoituksen jälkeen. Toki tämä menestys on ollut aikamoista kohti loppukesää tultaessa, Paronen sanoo.

Afganistanin asevoimien sotilas tuhoaa takavarikoituja huumeita. Asevoimien suoraselkäisyys ei Talibanin uhan edessä ole aina kuitenkaan taattu. Kuva: Ghulamullah Habibi / EPA

Korruptio jäytää armeijaa sisältä

Apulaissotilasprofessori Paronen sanoo, että Talibanin suorituskyky ja kunnianhimo ovat kasvaneet sitä mukaa kun menestystä on tullut.

– Yksi Talibanin menestystä siivittänyt tekijä on ollut se, että Afganistanin poliisi- ja asevoimia vaivaa merkittävä korruptio. Rivissä on väkeä, jota ei oikeasti olekaan.

Uutistoimisto Reutersin haastattelema ja nimettömänä pysyttelevä Yhdysvaltain armeijan edustaja arvioi, että Taliban kykenee eristämään pääkaupunki Kabulin kuukaudessa ja valtaamaan sen kolmessa kuukaudessa. Arvio perustuu yhdysvaltalaisiin tiedustelulähteisiin.

– Eivät tällaiset arviot ole tuulesta temmattuja, kun katsoo, miten kiivaasti ja miten isoja iskuja Taliban on Kabulissa pystynyt tekemään, sanoo Paronen.

Vaikka Kabulissa on turvallisen niin sanotun vihreän vyöhykkeen sisällä lähetystöjä ja korkeita virastoja, Taliban on kaupungissa vahvasti läsnä, Paronen sanoo.

Lähiaikoja ja -kuukausia koskevien ennusteiden tekeminen saattaa hänen mukaansa olla kuitenkin ennenaikaista.

Kabuliin on pakkautunut kymmeniä tuhansia pakolaisperheitä. Väliaikaisia telttaleirejä on pitkin pääkaupunkia. Kuva: Haroon Sabawoon / AOP

Siviilejä odottavat kovat ajat

Talibanin ripeä eteneminen on pannut Afganistanissa alulle taas uuden sisäisen pakolaisuuden aallon. Sadattuhannet ihmiset pakenevat hädässä julmuuksista tunnettuja Talibanin taistelijoita.

Lisää ja pahempaa on luvassa, sillä taistelu Kabulista saattaa olla verinen. Antti Parosen mukaan vertailukohdaksi voidaan ottaa taistelu eteläisen Lashkar Gahin hallinnasta.

– Tosiasia on, että taistelut ovat asutuskeskuksessa aina aika kiivaita ja kysyvät paljon joukkoja. Ne ovat myös verisiä erityisesti siviiliväestölle.

Antti Parosen mukaan tällaista on Kabulissa luvassa, jos Taliban saa paljon voimaa alueelle ja aloittaa maahyökkäyksen Kabulin ydinalueella.

– Vaihtoehtona on, että Kabulin puolustajien johto tekee nopean johtopäätöksen siitä, että se ei altistu isoille tappioille ja vetäytyy kaupungista. Nämä ovat toki varhaisia spekulaatioita.

Katseet ensin Mazar-i-Sharifissa

Tiistaina Taliban ehätti jo ilmoittaa, että se on vallannut Mazar-i-Sharifin kaupungin. Tieto oli ennenaikainen, eikä sitä ole vieläkään vahvistettu mistään riippumattomasta lähteestä.

Mazar-i-Sharif sijaitsee pohjoisessa Uzbekistanin ja Tadžikistanin rajan tuntumassa. Kaupunki on tasankoalueella hyvien kulkuyhteyksien päässä. Siksi sinne on niin Talibanin kuin kaupungin puolustajienkin helppo keskittää niin joukkoja kuin raskaita aseitakin.

Taliban on ottanut haltuunsa useita maakuntakeskuksia. Taistelut Kabulin ja Mazar-i-Sharifin hallinnasta ovat edessä. Kuva: Lasse Isokangas / Yle

Erityisen merkittävä kaupunki on siksi, että se on eräänlainen poliittisen voiman ja hallinnon ydin. Moni raskaan sarjan heimojohtaja ja poliitikko ponnistaa sieltä, ja siellä on heidän tukipiirinsä.

– Kaupungin menettäminen Talibanille olisi symbolisesti erittäin merkittävää, apulaissotilasprofessori Antti Paronen sanoo.

Niinpä Afganistanin presidentti Ashraf Ghani riensi keskiviikkona Mazar-i-Sharifiin tapaamaan heimojohtajia ja vanhoja paikallisia sotilasjohtajia.

Kun hätä on suurin, paikallisten korruptoituneiden johtajien apu kelpaa keskushallinnolle, jotta Taliban saadaan pidettyä aisoissa.

