Opettaja lähetti rokotevastaisen Wilma-viestin Kokemäellä – irtisanoutui kohun saattelemana

Rokotevastaisen viestin huoltajille lähettänyt opettaja on irtisanoutunut tehtävistään Kokemäellä.

Satakunnan Kansa (siirryt toiseen palveluun) kertoi tiistaina, että opettaja lähetti maanantai-iltana huoltajille Wilman välityksellä viestin, jossa pyydettiin huomioimaan rokotteiden haitat. Viestissä oli myös linkkejä rokotevastaisille sivustoille.

Koulu sai viestistä paljon palautetta.

Kokemäen yhteiskoulun rehtori Timo Niinisalo kertoo, että viesti oli täysin koulun linjan vastainen. Viestin lähettänyt opettaja on nyt tehnyt omat ratkaisunsa kohun saattelemana.

– Emme olleet vielä edes ehtineet keskustella asiasta, kun hän oli jo tehnyt omat päätelmänsä ja tuli irtisanoutumaan.

Koulu suhtautuu koronarokotuksiin Niinisalon mukaan myönteisesti ja seuraa viranomaisten ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksia. 12-vuotiaiden rokotukset aloitetaan koulussa lähiaikoina.

Koulu on lähettänyt tapauksen jälkeen huoltajille oman viestinsä rokotuksista ja henkilökunnan kanssa on keskusteltu siitä, kenellä on oikeus lähettää koulun järjestelmän kautta viestejä.