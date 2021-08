Kun rekat ja pienet koululaiset kohtasivat risteyksessä joka aamu, kaupunki merkitsi oppilaille katuun uuden koulureitin

Pieksämäen alakoulut sijaitsevat vilkkaasti liikennöidyillä alueilla, ja vaaratilanteita on sattunut vuosittain. Nyt koululaisille on merkitty turvalliset reitit katuihin ja lyhtypylväisiin. Koulujen lähistössä suojatiet on varustettu huomiovaloilla.

Ekaluokkalainen Nooa Sirkka kävelee kouluun kaupungin merkkaamaan sinistä reittiä pitkin.