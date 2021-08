Ulkoministeri Haavisto: Hallitus valmistelee Suomelle töitä tehneiden afganistanilaisten evakuoimista

Tilanne Afganistanissa on pahentunut nopeasti viime päivinä. Pakistanin vastaisella rajalla oli runsaasti jumissa tänään afganistanilaisia sen jälkeen, kun talibanit olivat vallanneet Chamanin rajanylityspaikan ja sulkeneet rajan.

Tilanne Afganistanissa on pahentunut nopeasti viime päivinä. Pakistanin vastaisella rajalla oli runsaasti jumissa tänään afganistanilaisia sen jälkeen, kun talibanit olivat vallanneet Chamanin rajanylityspaikan ja sulkeneet rajan. Kuva: Akhter Gulfam / EPA

Pekka Haaviston mukaan kyse on kymmenistä ihmisistä. Heidän tilannettaan selvitetään parhaillaan usean ministeriön yhteistyöllä.

Suomi valmistautuu evakuoimaan afganistanilaisia, jotka ovat tehneet Suomelle töitä. Evakuointipäätös voisi koskea kymmeniä ihmisiä.

– Hallituksessa on yksimielisyys siitä, että heitä on velvollisuus auttaa, ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo Ylelle.

Hän toteaa, että velvollisuus koskee ihmisiä, jotka ovat tehneet työtä ja palveluksia Suomelle ja joutuvat sen takia uhkan alle.

Päätökset tehdään tulevien parin viikon aikana, Haavisto sanoo. Kaikki eivät välttämättä tarvitse apua.

– Meidän tietojemme mukaan kaikki eivät koe uhkaa tai tilannetta niin painostavaksi. Jotkut sitten kokevat tilanteen kohdallaan vaikeammaksi, ja sitä selvitämme nyt.

Ulkoministeri Pekka Haavisto, vihr. Kuva: Mikko Koski / Yle

Afganistanin turvallisuustilanne on heikentynyt länsimaisten joukkojen vetäytyessä. Taliban on saanut useita kaupunkeja valtaansa viime päivinä. Haavisto uskoo, että etenkin tyttöjen ja naisten tilanne on vaikeutumassa.

– Suomi on ensimmäistä kertaa joutunut tilanteeseen, että joutuisimme ottamaan kansalaisia kohteesta, jossa on tehty kehitysyhteistyötä ja rauhanturvatyötä. Sen vuoksi lainsäädäntöä ei ole aikaisemmin valmisteltu. Voimme löytää valtioneuvoston valmistelulla tavan, jolla tällainen erityiskohtelu annetaan.

Suomi on osallistunut Afganistanin kriisinhallintaoperaatioon 20 vuoden ajan. Haaviston mukaan tietoa työntekijöistä ja heidän toiveistaan on kerätty koko kesän.

Joukossa on henkilöitä, jotka ovat vaihtaneet työnantajaa, ja heidän tilannettaan selvitetään. Lisäksi pohditaan, miten EU:n palveluksessa olleisiin ihmisiin suhtaudutaan.

– Tätä katsotaan sekä Suomen että koko EU:n osalta. Katsotaan, ettei kukaan joudu mahdottomaan tilanteeseen tai turvallisuusuhkaan sen takia, että on työskennellyt EU-edustustolle Kabulissa.

Ulkoministeriö, sisäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat käynnistäneet selvityksen, jossa käydään läpi Suomella töitä tehneet afganistanilaiset.

Yhdysvallat, Britannia ja Saksa evakuoivat jo tuhansia afgaanityöntekijöitä perheineen. Taliban on tappanut yli 300 kansainvälisille joukoille työskennellyttä afgaania.

Haavisto kommentoi afganistanilaisten tilannetta aiemmin tänään Suomen Kuvalehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Yhdysvallat evakuoi Afganistanista paikallisia tulkkeja, jotka voivat joutua hengenvaaraan – kysyimme, aikooko Suomikin auttaa