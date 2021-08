Entinen puheenjohtaja Timo Soini ihmettelee perussuomalaisten puheenjohtajakisaa – “Outoa, ettei kukaan halua puheenjohtajaksi”

Perussuomalaiset valitsevat lauantaina uuden puheenjohtajan puolueelle, koska Jussi Halla-aho ilmoitti kesäkuun alussa luopuvansa paikasta.

Puolueen pitkäaikaisin puheenjohtaja ja yksi puolueen perustajajäsenistä Timo Soini on seurannut mielenkiinnolla uuden puheenjohtajan valintaa.

Hän pitää itsestään selvänä, että seuraavaksi puheenjohtajaksi valitaan Riikka Purra.

– Kyllä tässä on perintöprinsessa, eli kaikki on pedattu yhdelle henkilölle. Minusta on outoa, että perussuomalaisilla on mahdollisuus pääministeriyteen, eikä kukaan halua puolueen puheenjohtajaksi, Soini sanoo Ylen 8 minuuttia -ohjelman haastattelussa.

Soini viittaa Purran haastatteluihin, joissa hän on sanonut, ettei hänellä ole “suurta hinkua” puheenjohtajaksi.

Purra on perustellut näkemystään sillä, että hän tietää, kuinka haastava ja vaikea perussuomalaisten puheenjohtajan tehtävä on. Se kuormittaa paitsi puheenjohtajaa, mutta myös puheenjohtajan perhe-elämää.

Soini puolestaan sanoo, että hän piti aikanaan halustaan nousta puheenjohtajaksi melua.

Mutta onko perussuomalaisten puheenjohtajuus erityisen vaikea tehtävä?

Soini: En äänestä tällä hetkellä perussuomalaisia

Timo Soini ei ole Purran näkemyksestä eri mieltä. Hän on kuvannut Peruspomo-kirjassaan puheenjohtajan tehtävää “helvetilliseksi hommaksi”.

– Ihmiset ovat itsenäisiä ja itsepäisiä. Ne ovat hyviä ja huonoja ominaisuuksia. Se mahdollistaa suuret voitot ja sitoutumisen, mutta joskus yhteispelin tekeminen paikallisesti ja valtakunnallisesti vaikeaa.

Soinin mukaan perussuomalaisten johtaminen on vaikeampaa, mutta myös palkitsevampaa kuin muiden puolueiden johtaminen.

Soini sanoo Ylen haastattelussa, ettei hän tällä hetkellä äänestä perussuomalaisia, vaikka hän yhä pitää puolueesta.

– Perussuomalaiset on aivan mahtava puolue, vaikka en äänestä sitä tällä hetkellä johtuen puoluejohdon vääristä linjauksista.

Voiko tämä muuttua Seinäjoen puoluekokouksen jälkeen, kun puolue saa uuden johdon?

– Toivon, että puolue palaa Vennamon ja Soinin linjoille, niin mikä ettei.

Ennakkoon on povattu, että puheenjohtajakisan suosikit ovat Purra ja kansanedustaja Sakari Puisto.

Osa perussuomalaisista ennustaa myös yrittäjä Ossi Tiihoselle hyvää tulosta kisassa. Tiihonen erottautuu muista ehdokkaista erityisesti koronarokotteen vastaisilla näkemyksillään.

Kisan neljäs ehdokas on ekonomi Kristiina Ilmarinen, joka toimii aktiivisesti Salon seudun perussuomalaisissa.

Soini ei neuvo, kenet perussuomalaisten puoluekokouksen pitäisi valita seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Soini ei sulje pois politiikkaan palaamista

Timo Soinilla on mittava kokemus politiikasta. Hän on toiminut muun muassa valtuutettuna, kansanedustajana, ulkoministerinä kuin puolueen puheenjohtajana.

Viime hallituskauden lopulla voimistuivat huhut siitä, mihin Soini lähtee ulkoministerin pestin jälkeen. Soinia huhuiltiin muun muassa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBDR) johtokuntaan ja myöhemmin Brysseliin virkatehtäviin.

Timo Soini ei sulje pois politiikkaan palaamista. Tällä hetkellä hän tekee puhekeikkoja tilauksesta. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Mikään huhuista ei toteutunut, vaan Soini jättäytyi vähitellen politiikasta syrjään. Soini osallistui viimeiseen Espoon valtuuston kokoukseen kesäkuun alussa.

Soini julkaisi tammikuussa Populismi-tietokirjan ja elokuun lopussa häneltä ilmestyy muistelmat, jossa hän kertoo oman versionsa ulkoministerikaudestaan ja perussuomalaisten hajoamisesta.

Mutta onko Soini tekemässä paluuta valtakunnan politiikkaan?

– Se jää nähtäväksi. Siitä tulee kirjassa vastauksia vähän tarkemmin.

Soini erosi perussuomalaisten eduskuntaryhmästä kesäkuussa 2017. Hän liittyi myöhemmin 19 muun kansanedustajan tavoin Sininen tulevaisuus -puolueeseen.

Oikaisu 13.8.2021 kello 17.34: Timo Soini ei eronnut puolueesta, vaan eduskuntaryhmästä kesäkuussa 2017. Aiemmin tekstissä puhuttiin puolueesta.

