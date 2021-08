Vieraat aikuiset kiersivät yläkouluja Riihimäellä jakaen rokotevastaista materiaalia – kaupunki otti yhteyttä poliisiin

Rokotevastaista materiaalia jakaneet henkilöt kävivät muun muassa Pohjolanrinteen koululla, jossa on yli 400 oppilasta. Arkistokuva.

Rokotevastaista materiaalia jakaneet henkilöt kävivät muun muassa Pohjolanrinteen koululla, jossa on yli 400 oppilasta. Arkistokuva. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Kaksi rokotevastaista henkilöä lähestyi oppilaita kolmen yläkoulun pihalla tai portilla Riihimäellä. Myös muualla Suomessa on jaettu rokotevastaista materiaalia viime päivinä. Riihimäen sivistysjohtajan mukaan asiassa on konsultoitu poliisia, mutta syytä rikosilmoitukseen ei ole.

Lasten ja nuorten rokottaminen sai rokotteiden vastustajat liikkeelle eri puolilla Suomea. Nokialla ja Juvalla postilaatikoihin on jaettu rokotevastaista materiaalia. Riihimäellä rokotevastaiset lähestyivät lapsia henkilökohtaisesti.

Kaksi aikuista jakoi rokotevastaista materiaalia yläkoulujen oppilaille Riihimäellä keskiviikkoaamuna, kun syyslukukausi alkoi. Henkilöt kävivät kaikilla kolmella Riihimäen yläkoululla. Kouluissa on yhteensä reilusti yli 1 000 oppilasta.

He jakoivat A4:n kokoista paperia, johon on listattu 16 koronarokotukseen liittyvää kysymystä ja vastausta. Paperin viesti on rokotuksia vastustava.

12–15-vuotiaat saavat nyt rokotteita kouluissa eri puolilla Suomea. Riihimäellä rokotukset alkavat ensi viikolla.

Hanna Tuovilan lapsi soitti äidilleen keskiviikkona aamupäivällä. Hän käy koulua Pohjolanrinteen koulussa seitsemännellä luokalla.

– Hän oli hieman huvittunut ja kertoi, että "random-tyypit tuli jakamaan rokotevastaisia lappusia".

Tuovila oli hiljattain keskustellut asiasta lapsensa kanssa saatuaan tietää nuorille suunnatusta rokotevastaisesta somekampanjasta.

– En odottanut, että livenä voi tulla tällaista vastaan. Kävimme läpi paperin väitteitä ja puhuimme, ettei vieraiden aikuisten ole ok tulla koulun pihalle.

Kaupunki konsultoi poliisia

Rokotevastaista paperia jakaneet henkilöt kävivät keskiviikkona kahden koulun portilla ja yhden koulun pihalla, josta rehtori kehotti heitä poistumaan. He sanoivat olevansa oppilaan vanhempia, mutta varmuutta heidän henkilöllisyydestään ei ole.

Riihimäen sivistysjohtajan Jarkko Niirasen mukaan henkilöitä ei enää torstain aikana ole nähty.

– Koulun piha-alue on vain oppilaiden ja henkilöstön käyttöön. Olemme konsultoineet asiassa poliisia ja ohjeistaneet rehtoreita asiasta. Rikoksen tunnusmerkistö ei poliisin mukaan täyty.

Sivistysjohtajan mukaan kaupungin johtoryhmä keskusteli asiasta keskiviikkoiltana. He eivät toistaiseksi ole tiedottaneet vanhempia asiasta, koska yhdenkään oppilaan turvallisuus ei ollut vaarassa.

– Kaikilla on oikeus näkemykseensä, emmekä siihen puutu. Lapset ja nuoret päättävät itse, ottavatko rokotteen. Se, että tällainen kampanja kohdistuu lapsiin, tuntuu minusta aika epäreilulta.

Hanna Tuovila päivitti Twitteriin lapsensa saamasta rokotevastaisesta paperista. Twiitin saama huomio ja reaktiot olivat silmiä avaavia, hän kertoo.

– Omassa kuplassa ei näin voimakasta rokotevastaisuutta ole juuri tullut vastaan. Tämä konkretisoi, että tällaista ajattelua oikeasti on.

